André-Pierre Gignac confiesa que le hubiera encantado jugar con la Selección Mexicana, pero afirmó que llegó tarde.

André-Pierre Gignac, delantero de del Club Tigres, llegó en el 2015 a México. Llegó para no volver a Francia.

Tanto se ha identificado el galo con la sangre azteca, que ha confesado que le hubiera gustado llegar antes y jugar con la Selección Mexicana.

“Llegué tarde, pero la realidad es que me hubiera encantado jugar con México. Quizá si hubiera llegado a los 22 años, me naturalizo, a lo mejor sí”, dijo en entrevista a Telemundo.

Aseguró que aunque es “francés de nacimiento, soy mexicano de corazón. Los delanteros de aquí me encantan, soy fan de Raúl Jiménez y del Chucky (Hirving Lozano) , es un jugador diferente. Me encanta Charly Rodríguez , ojalá regrese rápido”.

André-Pierre Gignac: ¿Por qué vino a México?

André-Pierre Gignac confesó el por qué se decidió venir a jugar a México, cuando estaba en el pináculo de su carrera en Europa.

“Estuve cinco años en el (Olympique) de Marsella, y ese era mi sueño de niño, jugar en el club de mis amores... (pero) Era hora de cambiar de aires. México era como mi ‘crush’ y cuando llegó la oferta dije: vamos sin pensarlo”, confesó.

Lo mejor de todo es que en cuanto arribó, “comencé a jugar y anotar goles. Me sentía como en casa desde el inicio, no me costó adaptarme”.

Por ahí lo que más le costó trabajo, “fue cuando iba a jugar a la ciudad de México, la altura, pero he trabajado para mejorar ese tema”.

André-Pierre Gignac con los Tigres (Cristian de Marchena / Cristian de Marchena)

André-Pierre Gignac: El futbol mexicano no es sencillo

André-Pierre Gignac, quien vive su séptimo año en México, aseguró que si los futbolistas que vienen de Europa piensan que jugar en el futbol mexicano es sencillo, están muy equivocados.

“El futbol mexicano no es fácil, la Selección Mexicana no es fácil de vencer. A ver, a Florian (Thauvin) pregúntale si es fácil jugar aquí y él viene de jugar en Inglaterra con el Newcastle”, apuntó Gignac, delantero del Club Tigres.

No dudó en mencionar que después de Brasil y México, “la liga más importante del continente es la mexicana”.