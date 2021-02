Amaury Vergara, presidente de Chivas, pidió a los aficionados comprar playeras para que pueda traer refuerzos para el equipo.

Vaya declaraciones las que hizo Amaury Vergara, presidente de las Chivas de Guadalajara, quien solicitó a los aficionados del equipo comprar camisetas para que el equipo pueda tener refuerzos para la próxima campaña.

Fue durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram cuando Amaury Vergara recibió una petición de uno de los millones de fans que tiene el cuadro rojiblanco: "¿Me podría regalar una playera de las Chivas?".

El presidente del Rebaño contestó que en este momento no podía regalar nada, por lo que pidió a los demás fans del equipo que compraran camisetas y así poder traer refuerzos para la próxima temporada.

"Si te la compras, yo consigo que te la firmen, ahorita no puedo estar regalando playeras a todos; necesito que apoyen y que compren playeras para traer refuerzos" Amaury Vergara. Presidente Chivas

Amaury Vergara asegura que no "correrá" a nadie

Una de las preguntas que más se le repitió a Vergara durante la transmisión en vivo fue sobre la permanencia de Víctor Manuel Vucetich, técnico de Chivas que ha estado en la cuerda floja tras el mal inicio del torneo.

Amaury señaló que no correrá a nadie y que por el momento no hablará de posibles reemplazos, pues en lo único en lo que se enfoca es en obtener resultados con los elementos que se encuentran en el plantel.

“Ahorita no vamos a correr a nadie; somos los que somos y no voy a hablar de 'a quién voy a traer', porque somos los que estamos” Amaury Vergara. Presidente Chivas

Vucetich Jorge Martinez/Mexsport

Vergara deja abierta el regreso de algunos jugadores

Otro de los cuestionamientos más recurrentes fue sobre el posible regreso de jugadores como Orbelín Pineda (Cruz Azul) y Carlos Salcedo (Tigres), a lo que no quiso entrar en detalles, señalando que el mercado de fichajes está cerrado y ya se verá en el verano.

“Salcedo y Orbelín no voy a dar comentario eso, Orbelín de regreso ahorita no, está en otro equipo tenemos que concentrarnos en los que estamos, ya no hay contrataciones por ahora, ya veremos en la ventana de verano”