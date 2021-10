Álvaro Morales tundió a Club Chivas: “Un equipo perdedor, un equipo malo”, dijo el analista durante el programa de Futbol Picante, tras la derrota de los rojiblancos contra Club Tigres.

El analista no se guardó nada y dejó claro que el nivel de Club Chivas ha sido muy malo aunque para él es algo “normal”, pues es un equipo malo.

“Esto es lo normal en Chivas, un equipo perdedor, un equipo malo, un equipo que no tiene dirección técnica, un equipo que no tiene liderazgo desde su sueño”.

“No tiene incluso Director Deportivo, pues ya no sabemos qué es de Ricardo Peláez, quien no puso al apóstol del ‘Valdano Menotismo’, el señor Marcelo Michel Leaño como DT, y dijo que era interino y va a cerrar el torneo”, arremetió Morales.

Álvaro Morales también arremetió contra Michel Leaño

Álvaro Morales no se guardó nada en contra de Leaño, pues su desempeño no ha sido el esperado y solo ha conseguido una victoria en el equipo: “Que te pongas suéteres estilo Guardiola, no te hace Guardiola”.

“Que tengas el título de director técnico, no te hace director técnico. Es más, que tu familia te tenga donde te tiene, no te da legitimidad. Marcelo Michel Leaño, vuelve al Zacatepec. Nunca había visto un técnico tan malo”, aseguró Álvaro Morales.

Por otro lado, también se lanzó en contra del plantel y criticó a Uriel Antuna, el jugador que hizo el único tanto para su equipo contra Club Tigres y Morales aseguró que era muy malo.

“Antuna, el jugador que se reportó era el más caro, pero qué malito es el tal Antuna. ¿Cuánto mide Gudiño? 7 metros y no puede alcanzar ese balón, hasta una vaca embarazada se echa más rápido. Qué malos son los defensas, qué malos son los mediocampistas; los delanteros no, porque arranca sin delanteros Leaño, está reinventando el futbol”, exclamó.

Marcelo Michel Leaño (Adrián Macías / Mexsport )

Club Chivas en el Apertura 2021

Club Chivas cayó hasta la posición 12 de la tabla de cocientes y las probabilidades que que califique a liguilla, cada vez se reducen más.

Michel Leaño solo acumula un triunfo y contra Club Tigres tuvieron la oportunidad de obtener puntos pero no lo lograron y terminaron cayendo 2-1.

Las reestructuraciones son inminentes, pues a la directiva le urge encontrar un técnico que pueda adaptarse rápido y poder consolidar un proyecto que no ha avanzado de la mejor manera desde el inicio del torneo.