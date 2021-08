Vaya polémica la que ha comenzado en redes tras la épica actuación de Alexa Moreno en la final de salto de caballo en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Y es que Alexa Moreno terminó en la cuarta posición con 14.716 puntos , a sólo 17 milésimas del tercer lugar, que finalmente se llevó la coreana Yeo Seo-jeong.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar y una de las palabras que más se repitió entre los comentarios de los internautas fue la de “robo”.

Para los mexicanos, los dos saltos de Alexa Moreno recibieron poca calificación pese a que fueron casi impecables, mientras que la coreana recibió mayor puntuación pese a un par de errores.

“Ya estoy hasta la ptm me desvelé a ver ganar @alexa_moreno_mx y los jueces le robaron. No sé nada de gimnasia, pero la brasileña literalmente se salió de la zona y la coreana se desplazó un metro, no se pasen. Encima otro 4to lugar ya estoy harto de estos olímpicos”

@HctorAlamillo2