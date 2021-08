Los golfistas mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz culminaron su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio y lo hicieron de buena forma, aunque no lograron ganar medalla.

Carlos Ortiz era el que tenía más posibilidades de luchar por una medalla en Tokio 2021, sobre todo después de lo hecho en las primeras tres rondas.

Sin embargo, este domingo tuvo su peor actuación del torneo, lo cual se reflejó en su registro, el cual le alejó de la posibilidad de ganar una medalla que estaba muy al alcance.

Al final de la cuarta y última jornada, Carlos Ortiz terminó en el lugar 42 con 5 golpes bajo par , una debacle si se considera que llegó a ser líder de la competición.

Abraham Ancer mejoró, pero no le alcanzó en los Juegos Olímpicos de Tokio

Caso inverso al de Carlos Ortiz fue el de su compatriota Abraham Ancer, quien tuvo tres primera rondas muy irregulares, mientras que tuvo un gran cierre en la cuarta y última.

Ancer no jugó su mejor golf en las primeras tres rondas, en las que no logró pasar de la posición 20 general; no obstante su actuación del domingo fue mucho mejor.

El famoso ‘Turco’ terminó su actuación incluso mejor que Carlos Ortiz, en el lugar 14 con 12 golpes bajo par.

Abraham Ancer en Tokio 2021 (Matt York / AP)

¿Quién ganó el torneo de golf de los Juegos Olímpicos de Tokio?

Se sabía de antemano que el torneo de Golf en los Juegos Olímpicos de Tokio sería más que disputado, pues contaría con grandes figuras del circuito PGA.

Entre las principales figuras se encontraban el norirlandés Rory McIlroy y el japonés Hideki Matsuyama; sin embargo, fue el estadounidense Xander Schauffele el que se llevó el oro.

La medalla de plata fue para el eslovaco Rory Sabbatini, mientras que la medalla de bronce se tuvo que definir tras un desempate entre siete jugadores.