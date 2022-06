Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi, aceptó que lo ideal sería que no hubiera un duelo con más de un equipo, pero como la Liga MX los deja...

Grupo Orlegi administra a dos equipos en la Liga MX, el Club Santos Laguna y al bicampeón Atlas FC.

Aunque la multipropiedad no es permitida por la FIFA, sí lo es por la Liga MX, y de eso se aprovecha Irarragorri para tener a dos equipos, que negocian entre ellos y por ende sacan ventaja.

Aunque el directivo, uno de los más importante del futbol mexicano, lo niega. Pero eso sí, acepta que la multipropiedad no es buena, pero si lo dejan...

La multipropiedad no es lo ideal: Alejandro Irarragorri

El presidente del Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri, aceptó que la multipropiedad en equipos de la Liga MX no les lo idea.

Pero como lo dejan hacer en México, se aprovecha de ella. En un foro realizado en el Territorio Corona, el directivo reconoció cómo es que se manejan sus empresas.

“No es la primera vez que como grupo gestionamos distintos activos. Gestionamos Santos, pero también Venados de Mazatlán y Yaquis de Obregón (en el beisbol mexicano); los dos campeones de sus ligas y campeones de la Serie del Caribe”.

Además, “cogestionamos por un tiempo al club La Equidad en Colombia”.

Dice que todo lo que hacen sus empresas, “no es un secreto... Creemos en un esquema de multiequipos que pueden beneficiar el camino de los clubes”.

Pero siendo sinceros, Irarragorri aceptó: “Si a mí me preguntas si es bueno que un grupo tenga más de un equipo, en la misma Liga, te digo que no, no es lo idea. Pero la Liga MX nos da esa oportunidad y hemos decidido tomarla”.

El Atlas FC no se aprovecha del Club Santos

El presidente de Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri, explicó cómo es que se gestionan los equipos de la Liga MX que tienen a su cargo: El Atlas FC y el Club Santos Laguna.

Aseguró que ninguno se aprovecha del otro: “Santos hizo 20 puntos el torneo pasado, y no, nada tiene que ver en eso el Atlas FC”.

Aclaró: “el Club Santos Laguna y el Atlas FC, comparten servicios en el área estratégica, pero no merman los recursos de uno a otro. Nada tiene que ver lo que hace uno con el otro”.

