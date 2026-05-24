La marchista mexicana Alegna González volvió a confirmar su lugar entre la élite mundial del atletismo tras conquistar el Gran Premio Internacional de Marcha Cantones.

La atleta chihuahuense Alegna González firmó una destacada actuación que la consolidó como una de las principales cartas de México rumbo a las próximas competencias internacionales.

Alegna González se consolida como referente del atletismo

En la prueba disputada en La Coruña, España, Alegna González mostró gran consistencia y estrategia desde los primeros kilómetros, manteniéndose siempre dentro del grupo puntero hasta lanzar el ataque definitivo en la parte final del recorrido.

La victoria tiene un valor especial debido al prestigio del GP Cantones, evento que históricamente reúne a figuras olímpicas y campeonas mundiales. Además, el triunfo representa una muestra del gran momento deportivo que vive la mexicana, quien en los últimos años se ha consolidado como una referente del atletismo nacional.

Alegna González brilla y conquista el GP Internacional de Marcha Cantones. (captura)

Desde su destacada participación en Tokio 2020 y sus posteriores actuaciones en campeonatos mundiales y competencias internacionales, la marchista ha mantenido un crecimiento importante que hoy la coloca entre las favoritas en cada torneo donde participa.

Alegna González buscará seguir sumando medallas

El resultado de Alegna González también fortalece la preparación de la deportista de cara a futuras competencias de alto nivel, donde buscará seguir sumando medallas y puntos importantes en el ranking internacional.

Su desempeño en España deja buenas sensaciones para el atletismo mexicano, especialmente en una disciplina donde el país mantiene una larga tradición de éxitos.