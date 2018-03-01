Después de conseguir la primera victoria mexicana en el Abierto Mexicano de Tenis en seis años, Renata Zarazúa enfrentó a la australiana Daria Gavrilova, quien finalmente se terminó llevando un encuentro apretado en dos sets con parciales de 5-7 y 3-6.

La mexicana tuvo un difícil inicio en la primera manga al encontrarse rápidamente abajo 1-4; sin embargo, logró reponerse y, aunque lo terminó perdiendo, llevó el set casi hasta sus máximas instancias.

A pesar de contar con el apoyo del graderío, el segundo set fue más complicado para la tenista mexicana, quien cedió su saque en par de ocasiones para terminar perdiendo el set ante una rival que, cabe mencionar, se encuentra dentro de las mejores 30 jugadores del ranking de la WTA.

De esta manera, Zarazúa se despide del Abierto Mexicano de Tenis con una gran actuación tanto en dobles como en singles.

Por otra parte, Santiago González y Giuliana Olmos, en dobles, son los únicos tenistas mexicanos con vida en el torneo.