Silvano, el patán

Michoacán presa del crimen organizado; Silvano, ¿para qué le haces al cuento?.

El hombre del traje gris

La política me da más risa

No se podía esperar más del “gobernador” de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, un hombre cuyo paso por la política ha sido por demás intrascendente. ¿A qué me refiero? A este señor no le bastó con agredir físicamente (con un empujón) e insultos (le dijo “¡ya cállate, cabrón!”) a un ciudadano, maestro de profesión, que se le ocurrió protestar con una pancarta por la inseguridad y violencia que permea en el violento municipio de Aguililla durante una gira de trabajo de este remedo de mandatario estatal.

Y digo que no le bastó porque, en lugar de darse cuenta del error garrafal que cometió y ofrecerle una disculpa a la persona que violentó, todavía tuvo el descaro de abusar de su posición como el burócrata más influyente dentro del organigrama administrativo de esa entidad, pues ordenó a la Secretaría de Educación de esa entidad, encabezada por Héctor Ayala Morales (¡otro incompetente!) retener de forma arbitraria el salario del profesor Fernando Padilla Vázquez, obviamente en represalia por haberle plantado cara a Silvanos Aureoles Conejo por su inacción al frente del gobierno estatal michoacano.

Abuso de poder por parte de Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán.

Este abuso de poder, porque no se le puede decir de otra forma a esta revancha directa en contra de este valiente docente, es fiel botón de muestra de lo que ha ocurrido durante toda la gestión de este político que se pasó más tiempo en la Ciudad de México, dándose la gran vida en los caros restaurantes capitalinos, rodeado de sus aduladores, en lugar de atender los innumerables problemas que a diario aquejan a los michoacanos.

Silvano Aureoles gobernó, si se le puede decir así a lo que hizo, con desprecio, menosprecio, desdén, arrogancia y patanería, y este empujón, insulto y calumnia al maestro Padilla Vázquez, porque también se valió de cámaras y micrófonos para difamarlo al acusarlo de ser un “halcón” (vigilante) de los narcotraficantes que controlan el municipio de Aguililla, resumen sus pocos más de cinco años como gobernador en Michoacán.

Alguien tiene que tomar cartas en el asunto y hacerle llegar fuerte y claro el mensaje a Silvano Aureoles de que nada justifica lo que hizo a principios de esta semana. Nada. Tanto a nivel estatal como federal debe haber quién defienda al maestro Padilla, porque no se vale que con la mano en la cintura un sujeto con poder decida privar a un ciudadano del fruto de su trabajo. ¡No se vale!

Prometió limpiar del crimen organizado a Michoacán

No me quiero imaginar a Silvanito llegando a la sede del gobierno michoacano, a cobrar su quincena y que le digan “¿qué crees, mano?, no salió tu cheque, órdenes de arriba. Y hazle como quieras”. ¡Ah!, pero eso sí, muy ufano y digno prometió limpiar a Michoacán del crimen organizado. Pero si ya te vas, Silvano, ¿para qué le haces al cuento? Por fortuna, este lamentable incidente muy seguramente se traducirá en el fin de la carrera política de este personaje.

Ánimos (muy) caldeados

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en la Cámara Alta, el morenista Ricardo Monreal Ávila, tuyo que calmar ayer jueves los ánimos en el pleno del Senado y llamar la calma a los legisladores de la oposición, luego de que éstos montaron en cólera por la aprobación de un artículo transitorio en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Y es que, con 85 votos a favor, 25 en contra y 4 abstenciones, los senadores avalaron dicha aprobación que amplía el período del cargo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de cuatro a seis años y de los miembros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de cinco a siete años.

Ante los embates de la oposición que acusaron a los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de haber dado un albazo y un agandalle tras aprobar este, el político zacatecano salió en defensa de sus senadores, dejando en claro que ni él o su grupo parlamentario causron desastre legislativo alguno, pues la propuesta la presentó Raúl Bolaños Cacho Cué, vicecoordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y los votos no sólo eran de Morena y sus aliados.

Además, explicó que tanto el PRI como el PAN decidieron, desde la época postrrevolucionaria, asaltar al Poder Judicial Federal: “Todo está inscrito en lo electoral, hay campaña y esto representa votos, esa es la verdad. Cómo pueden decirse sorprendidos quienes votaron a favor.

No se llamen a sorprendidos, no se llamen asaltados. Los llamo a la cordura, los llamo a la calma, los llamo a la prudencia, no todo es tiempo electorero, no todo es tiempo de campaña política. Yo no causé este desastre parlamentario”, indicó Monreal Ávila. ¿Cómo la ven?

Quintana Roo se recupera

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, quien ayer estuvo en el paradisiaco Cancún para inaugurar el “AMPI Cancún Investment Summit 2021”, evento en el que Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo federal fungió como invitado de honor, comentó que esta entidad ya empieza a registrar avances y resultados en el mejoramiento económico; al tiempo que recordó que todavía es necesario mantener el cuidado de la salud, los protocolos y las medidas sanitarias.

Además, dio a conocer que por primera vez, desde hace más de un año, se logró la generación de 15 mil fuentes de trabajo. Se perdieron más de 100 mil, pero se mostró optimista en que en territorio quintanrroense ya están avanzando en la recuperación. Además, Joaquín González explicó que en materia turística las dos últimas semanas fueron muy positivas, pues durante la Semana Santa llegaron alrededor de 126 mil turistas extranjeros y 106 mil en la Semana de Pascua, así como más de 200 mil visitantes nacionales.

Afortunadamente, el Aeropuerto Internacional de Cancún ya registra alrededor de 400 vuelos durante los fines de semana y en ente semana son aproximadamente 300 diarios, lo que es un motivo de satisfacción y refleja el avance de la recuperación económica.

Nay, la cobarde

Lo que hizo ayer la “diputada” poblana (por el “partido” Encuentro Social que, por cierto, ya no existe) Nayeli Salvatori Bojalil, denunciar a través de sus redes sociales que legisladores panistas y priistas tenían una red de prostitución a su servicio en San Lázaro y, momentos después, bajar el video que utilizó para hacer esta gravísima acusación, la cual obviamente no pudo sustentar con nada, es una muestra más de cómo la política mexicana está depauperada gracias a bufones, comediantes y analfabetas que no tienen la más mínima idea de lo que es el trabajo parlamentario y del real significado de representar al pueblo dignamente. ¡Ya basta!