¿Habrá justicia real en el caso de Saúl Huerta?

La política me da más risa

El abuso del poder

El bochornoso, pero sobre todo asqueroso episodio que protagonizó el diputado federal poblano por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Benjamín Saúl Huerta Corona, a quien se le detuvo tras presuntamente haber cometido una violación en contra de un menor de 15 años que trabajaba para él, en un hotel ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, pone en relieve mucha de la podredumbre humana que existe en los seres humanos. Y no, no podemos ni debemos culpar de estos actos irracionales a la política o a los partidos políticos. De ninguna manera. Son los individuos quienes los perpetran y son éstos quienes deben responsabilizarse y pagar por ellos.

Diputado acusado de presunta violación queda en libertad por fuero

Sin embargo, lo que resulta verdaderamente inaudito e incomprensible es que, a la par de la conducta que llevó al diputado a ser arrestado por la policía y horas después puesto en libertad por la magia de su fuero (¿no que supuestamente ya se había legislado para retirarle el fuero a TODOS los políticos, funcionarios públicos y legisladores?) es que salgan personajes como Moisés Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, a lavarse las manos y a justificar el aberrante comportamiento de un presunto violador sexual argumentando que lo que hizo fue dentro del marco de su vida personal.

Pero, lamento contradecirlo, señor Mier, porque de acuerdo a declaraciones de la víctima y de la madre, el victimario en todo momento actuó como diputado, porque le prometió al niño conseguirle trabajo como su asistente personal y durante el tiempo que trabajó con él lo tuvo haciendo labores dentro del recinto legislativo.

Además, no se vale querer salir a lavarle la cara al diputado poblano (quien, por cierto, ya no contenderá para reelegirse en esta misma posición… ¡faltaba más!), pues en una declaración que se presentó en un medio de comunicación, acepta su responsabilidad de este terrible acontecimiento, al hablar con la madre de la víctima vía telefónica y le propone "llegar a un acuerdo económico” para que “no lo destruyan”.

Ahora bien, ¿qué sigue? y no para Huerta Corona o Mier Velazco, porque con ellos dos ya quedó claro que les quedó no grande, sino gigantesca la encomienda de ser representantes del pueblo, sino para aquellos que pertenecen a la clase política y creen que por este simple hecho tienen licencia para hacer y deshacer como les venga en gana. Es momento de que aquellos que han hecho de la mala praxis su modus operandi reflexionen en lo individual que ya no pueden seguir viviendo de esa forma y que todas las malas acciones que lleven a cabo tarde o temprano saldrán a la luz.

Pero, ojo, lo que hizo Benjamín Saúl Huerta no sólo debe tener como consecuencia que lo desaforen, que pierda la reelección, que lo saquen de las comisiones legislativas a las que pertenecía o que incluso lo echen de Morena. La gravedad de sus acciones merecen que su destino, de resultar culpable, sea estar tras las rejas.

Duro debate legislativo

Con la aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos, el Senado devolvió a la nación su soberanía en materia de energéticos totales. Tras un acalorado debate en el que participaron el senador Ricardo Monreal, líder de Morena, el panista Damián Zepeda, el naranja Dante Delgado e incluso el independiente Emilio Álvarez Icaza, quienes dieron su punto de vista sobre la nación a la que aspiran los mexicanos, el político zacatecano defendió dicha ley, la cual pone el dedo en la llaga para sancionar de manera ejemplar a los gasolineros que roban descaradamente a los consumidores a través de sistemas tecnológicos.

En el debate también participó la senadora morenista Cecilia Sánchez, quien hizo una férrea defensa del consumidor, de los automovilistas, choferes y todos los que consumimos gasolinas o diésel, a quienes frecuentemente se les roba mediante la práctica de entregarles litros incompletos del hidrocarburo.

Por otra parte, la panista Xóchitl Gálvez precisó que con esta nueva legislación se debilita la participación de la iniciativa privada y se mostró contraria al pronunciamiento del senador Monreal, quien a su vez apuntó que el Estado y la Ley garantizarán la libre competencia en el mercado, pero de ninguna forma se acepta que se medre con la economía de los mexicanos.

Las nuevas reformas fortalecerán las funciones del Estado Mexicano y garantizarán la seguridad energética del país; también permitirán combatir de manera frontal la corrupción y las diversas actividades ilícitas en materia de hidrocarburos y petrolíferos, puntualizó el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta.

Información y conocimiento

Este viernes se puso en marcha en la Cámara de Diputados el “Segundo Encuentro de Comunicadoras y Comunicadores del Poder Legislativo, Medios públicos, comunicación y ciudadanía”, que en esta ocasión tuvo que realizarse de forma virtual a causa de la pandemia del coronavirus.

La inauguración corrió a cargo de la presidenta de la mesa directiva de San Lázaro, la priista Dulce María Sauri Riancho, quien tras dar el banderazo de inicio muy temprano, dio paso a las mesas de discusión: “La televisión pública, ¿es televisión ciudadana?”, encabezada por el director general del Congreso, Eduardo Fernández y moderada por Blanca Lilia Ibarra, la comisionada presidenta del INAI; enseguida tocó el turno a la mesa “Usos y desusos de la radio pública”, con Aleida Calleja, directora general del Instituto Mexicano de la Radio y Gabriel Sosa, director de Radio Educación.

Otra mesa muy interesante fue la de “La comunicación social en tiempos electorales… el reto de los contenidos”, con Jorge Camargo Zurita, uno de los expertos en comunicación política de mayor experiencia en México y Helena Lozano, conductora de El Financiero TV. Finalmente este encuentro cerró con la conferencia magistral “Medios, comunicación y ciudadanía”, a cargo de Eduardo Huchim, ex consejero del Instituto Electoral del DF, periodista, escritor y especialista en temas electorales.

Crónica de una despedida anunciada

Porfirio Muñoz Ledo no cabe en su disgusto y en su decepción por las formas de sus pares morenistas. Se le percibe totalmente defraudado por el trato recibido principalmente por Mario Delgado e Ignacio Mier, cuya estatura política y personal está a un millón de años luz de distancia del experimentado político. Lo han ofendido y humillado. Sus horas en Morena están contadas…