Audio: Jalife y Ramírez de la O cuestionan el pacifismo de AMLO y defienden la vía violenta

📷

Las opiniones se combaten con opiniones. Algunas personas, en México y Estados Unidos, han denunciado ante las autoridades al señor Alfredo Jalife. Lo han hecho porque consideran delictivos los comentarios que este hombre hace en Twitter, la red social de internet que utiliza para calumniar y ofender a mucha gente, sobre todo a la de origen judío.

A mí Jalife me insulta y difama casi a diario. Pero no iré a los tribunales. Contra sus opiniones, las mías.

Para defenderme la primera vez, en julio de 2013 di a conocer la grabación telefónica de una de las charlas del señor Jalife con su banquero en Líbano, en la que ellos hablaban de los millones de dólares que Alfredo Jalife tiene en aquel país. Es un patrimonio que, hasta donde tengo entendido, no ha reportado ante el Servicio de Administración Tributaria mexicano. Por lo tanto, basado en esa información que es bastante dura opino que Jalife no paga impuestos y lava dinero.

Junto con la grabación del banquero de Jalife me llegó otra, de 2012, en la que este profesor de la UNAM y colaborador de La Jornada conversa con Rogelio Ramírez de la O acerca de Andrés Manuel López Obrador.

Opino que esta grabación retrata a Jalife como un tipo violento y, además, desleal. Veamos por qué.

El señor Jalife, que ha participado en MORENA, y el economista Ramírez de la O, dos veces propuesto por AMLO como su secretario de Hacienda en caso de llegar a la Presidencia, cuestionan fuertemente a Andrés Manuel por pacifista y proponen el camino de la violencia.

Decidí no publicar el contenido de esa grabación esperando que ocurriera una de dos cosas: que Jalife dejara de molestarme con sus opiniones o bien que MORENA se deslindara de ese tipo.

Como los dirigentes de MORENA no harán nada ni a favor ni en contra de Jalife, lo que entiendo porque ellos están en algo fundamental para el país que es la construcción del gran partido que necesita la izquierda mexicana, y como Alfredo Jalife lleva semanas calumniándome decenas de veces al día, he decidido dar a conocer la grabación que en este espacio se reproduce.

Hay otra razón, tal vez la más importante, que me decidió a difundir la grabación de la platica telefónica entre Jalife y Ramírez de la O: es una grabación con gran interés periodístico, sobre todo por la actual situación en Venezuela. Y es que si bien nunca he escuchado de Rogelio Ramírez de la O nada que no sean elogios a su capacidad como economista –es muy sorprendente, por lo tanto, que defienda la violencia política–, es un hecho que Alfredo Jalife es un tipo muy violento, tal como lo prueba él mismo en Twitter, al que muchas personas ven cerca de los grupos venezolanos en el poder, sí, los que hoy mismo están violando los derechos políticos de la oposición, contra la que inclusive ha habido violencia.

Que un hombre como Jalife defienda con tanta excitación la violencia, mientras ataca a un líder pacifista como López Obrador precisamente por pacifista, debe juzgarse como algo muy grave y que debe ser por lo menos investigado, desde luego por el gobierno mexicano, pero sobre todo por los órganos de dirección de MORENA, partido al que no le beneficia que se le asocie con alguien así.

No son las únicas grabaciones que tengo de Jalife. Este año me llegaron varias, de las que recuerdo una con cierto político del PT de Oaxaca. En esta:

1.- Jalife ve a la izquierda desahuciada. La califica como “una mamada de izquierda”.

2.- Considera sospechoso o falso el infarto de AMLO justo en la protesta contra la reforma energética.

3.- Critica a Martí Batres, presidente de MORENA: no lo baja de ambicioso.

4.- Hace mofa del papel de Andrés Manuel López Beltrán, hijo de López Obrador, en el cerco al Senado.

5.- Dice que el subcomandante Marcos, el original, ya se murió.

6.- Habla muy mal de Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD.

7.- Rumora acerca de cierta enfermedad, de la que no da detalles, de Enrique Peña Nieto.

8.- Elogia al PT, al que pone como el principal partido de izquierda.

9.- Cuestiona a Luis Videgaray por las reformas.

10.- Propone como gran líder de la oposición al exalcalde de Metepec Oscar González Yañez.

De la llamada con el oaxaqueño del PT, si hay tiempo y viene al caso, me ocuparé después, lo mismo que de muchas otras llamadas –me han hecho llegar horas de grabaciones telefónicas de Jalife con distintas personas– que ya he escuchado, aunque no completas.

Hoy presento aquí lo que el 10 de septiembre de 2012 hablaron por teléfono el señor Alfredo Jalife-Rahme y Rogelio Ramírez de la O. El primero, repito, profesor de la UNAM, colaborador de La Jornada, y consejero de MORENA; el segundo, principal asesor económico de Andrés Manuel López Obrador tanto en la campaña presidencial de 2006 como en la de 2012, al que dos veces AMLO propuso para ocupar la titularidad de la Secretaría de Hacienda.

1.- La llamada se produjo un día después del mitin en el Zócalo de la Ciudad de México en el que Andrés Manuel López Obrador anunció que se separaba “sin ruptura” y “en los mejores términos” de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano para dedicarse exclusivamente a la construcción de Morena. Fue su primer mensaje público después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declarara válidos los comicios del primero de julio de 2012 y presidente electo a Enrique Peña Nieto.

2.- En la llamada, Jalife empieza diciendo que ya no acudió al mitin de AMLO porque “a mí ya me pusieron en la lista negra”. Ramírez de la O le informa quién lo puso en esa lista: “Me dijeron que fue Claudia”. Es decir, Claudia Sheinbaum, una de las principales colaboradoras de López Obrador.

3.- Jalife dice que todo en Morena se va a “chingar con esa vieja” y también con Jesusa Rodríguez, conocida activista de izquierda.

4.- En la plática, Ramírez de la O afirma que aprovechará el anuncio del nacimiento de MORENA como partido político para alejarse de López Obrador: “Yo lo que veo es que en cada nuevo capítulo te da la oportunidad de renovar y de salir. Y yo estoy viendo que con esta gente ahí realmente cada vez que estás ahí en contacto haces corajes, entonces qué caso tiene otro capítulo más cuando vas a estar haciendo corajes, yo lo que estoy pensando es ya no ir, terminar con esto, aprovechar que es una coyuntura, un cambio, un nuevo capítulo, una nueva convocatoria, es muy distinto, y hacerme buey”.

5.- Para Jalife, la gente está decepcionada de López Obrador porque “la gente quiere chingadazos, y lo ven que es timorato, que no le entra, que los traicionó y que es más de lo mismo, que se hace pendejo, esa es la realidad”.

6.- Ramírez de la O le replica que López Obrador “le tiene terror a la violencia. Le tiene terror”. Añade que AMLO solo “verbalmente es muy violento”. Jalife está de acuerdo: “Sí, verbal, pero ya en los actos no, a la hora de la verdad se raja”.

7.- De MORENA ambos dicen que “es un desmadre”.

8.- Para ellos, “la única manera de cambiar el régimen pues es a chingadazos. No hay de otra”. Y critican a López Obrador por rechazar la violencia.

9.- Como parte de las noticias del momento, critican a Felipe Calderón por haber ido a “Rusia diciendo pendejadas contra Estados Unidos”.

10.- Los del PRI, el sistema que está de vuelta, “van a aplastar” a López Obrador, “ya no le dan chance en los medios. ¿Cómo vas a cambiar, dentro del sistema, un sistema que te aplasta, que no te quiere?”. Eso dice Jalife.

11.- Ramírez de la O lo que asegura es que AMLO canceló la única posibilidad de seguir adelante: “Yo veía la única posibilidad en él quedarse con la masa y tener un quinteto de súper operadores de primerísima clase, que estuvieran dado la cara y orquestando, pero eso con esta señora (Claudia Sheinbaum) ya no es posible”.

12.- Según Jalife, AMLO “se trivializó ayer (en el mitin del 10 de septiembre de 2012) con la Jesusa y la Claudia, sigue con los mismos operadores de hace ocho años, no se ha renovado. Tiene la masa, pero se la va a ir yendo la masa. Estos cabrones (los del PRI) saben cómo jalar esa masa, la masa tiene hambre y le van a soltar lana. Salinas es el de Solidaridad, fue maoísta. Ya ves qué dijo el sábado en Quintana Roo, ¿no?”. Lo que dijo Salinas y refiere Jalife es que, con el triunfo de Peña, “solamente una cirugía plástica le podía quitar la sonrisa de felicidad”.

13.- No le dan a AMLO ninguna oportunidad de volver a ser relevante: “¿Dónde cabe en este proyecto Andrés? Al revés, Salinas le va a partir la madre, no nos hagamos ilusiones”, dice Jalife.

14.- El problema de López Obrador, dice Ramírez de la O, es que “no quiere tener buena gente. Esa es una decisión muy personal. Perdóname. No es que lo estemos dejando solo, él está decidiendo que él prefiere a Jesús Ramírez y a Claudia”.

15.- Jalife dice que el PRI le va a ir quitando la masa a López Obrador, que ya empezó llevándose algunos lideres: “Ya le quitaron al cuñado de la Sheinbaum. Ya tienen a un Imaz ahí con Osorio Chong. Ellos saben operar, son cabrones. Mañana a la misma Claudia la jalan”.

16.- Jalife cita en la charla uno de sus tuits: “López Obrador empieza su travesía del desierto, solamente los grandes personajes de la historia se pueden recuperar”. Pero, dice, “a esta travesía del desierto, Rogelio, tienes que llevar agua, dinero, no puedes ir solo”.

17.- Ramírez de la O se queja de que Andrés Manuel no le hace caso a la gente que vale, como el propio economista, y prefiera a una mujer como Sheinbaum “desgastadísima en imagen… como yo te lo puse, la imagen cuenta. Yo no estoy en la política, pero si estuviera me estaría cuidando, pues de no andar ahí en un templete, ¿verdad?, y de no traer zapatos tenis, estar bien arreglado; yo no me atrevería. ¿Por qué lo hace?”

18.- Sobre la reforma energética, Ramírez de la O opina que quizá lo mejor sea dejar al PRI hacerla para que “pague el costo completo”. Se refiera a que “el sentimiento de vender el petróleo es muy grande… Este es un juego de largo plazo, los pueden colgar de un poste. Todo depende de cuál es el clima”. Jalife le aclara al economista que “Andrés no cuelga a nadie”. Ramírez de la O insiste en que esa es la oportunidad para que “surja alguien que realmente le entre a los chingadazos”.

19.- El hecho es que ellos consideran que el periodo entre 2006 y 2012 fueron “años fueron inútiles”, en los que lo único que logró el movimiento de López Obrador, según Jalife, fue tener a “dos diputaditas pendejetas… Y luego a la Guevara que hasta se equivocó de cámara” (se refieren a la exatleta Ana Guevara”, a la que el economista Ramírez de la O califica como “una pendeja”.

20.- Por eso, porque a la gente “valiosa pues no la usa”, es que López Obrador “está en una franca decadencia”.

21.- También critican a AMLO por usar muy mal su cuenta de Twitter, esto eso, por solo mandar un tuit al día, “y además chafísimo”, dice Jalife.