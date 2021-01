Lorenzo Córdova 'el censurador'. Las mañaneras ya son propiedad del pueblo

Las Mañaneras son ya vehículo esencial de información del pueblo. No pueden desaparecer.

Pedir que se cancelen las ‘mañaneras’, ya parece definir cuál será la posición del Instituto Nacional Electoral (INE) en los próximos y tumultuosos comicios de junio de 2021. Es un alerta que debe enviarse a la población que espera, un tanto sorprendida ante el número apabullante de los puestos que se elegirán, que la enorme expresión de voluntad que se dará, sea respetada. En dichas conferencias el llamado presidencial se ha concretado a pedir y exigir como gobernante, que los comicios del 2021 sean limpios y respetados. Las ‘mañaneras’ cumplen una función esencial, que el pueblo mexicano no había tenido: dar a conocer todos los días los más diversos ámbitos de la información que tienen interés para el pueblo. Cancelarlas por un capricho que puede tener mucho de venganza, es agredir un beneficio fundamental del que se ha alimentado la sociedad mexicana desde sus diferentes aspectos. Las declaraciones del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, vertidas en el foro Las redes del odio en México, sobre la cancelación en abril próximo de las ‘mañaneras’ “o antes”, se producen poco después de que desde la presidencia se anunció la futura desaparición de los organismos autónomos , uno de los cuales es el INE. La declaración se expresa, también, después de la presión lanzada durante meses a los tribunales electorales para que entre sus resoluciones dictaminen tal medida. Y cuando ha habido una gran molestia de parte de la ciudadanía y algunos medios de comunicación lo han publicado, de la ratificación judicial a los altísimos salarios de los consejeros del INE, más de la mitad superiores a los del presidente, en momentos de crisis económica. Un beneficio que se da a ese organismo, que no está sujeto a ninguna forma directa de anuencia popular, como no sea la democracia indirecta que aplican los legisladores al aprobar a los consejeros.

INE mudo ante 24 organismos federales que participaron en Edomex

Ahora muy constitucionalistas. El señor Lorenzo Córdova echó mano del Artículo 134 constitucional para advertir que no se pueden usar recursos para labor social si no es en forma equitativa. Se le olvida al consejero presidente la demanda presentada ante el Senado en mayo del 2017, por los senadores Mario Delgado, David Monreal y Zoé Robledo, en la que se destaca el uso del presupuesto federal que hizo el PRI y sus aliados en las elecciones del Edomex en 2017, para apoyar el triunfo de Alfredo del Mazo. El documento menciona 21 funcionarios y la participación de 24 dependencias federales . Se menciona incluso la forma como esos funcionarios muchos de ellos secretarios de estado, fueron destinados en regiones y municipios de la entidad mexiquense, con una lista de nombres en la que incluyen a Aurelio Nuño, Enrique de la Madrid, Gerardo Ruiz Esparza, David Penchina, José Narro, entre otros. El acuerdo que se tomó en el Senado fue exigir al INE y a la Fepade una investigación del asunto, cosa que se perdió en la niebla de las muchas decisiones priistas. Como argumento se dijo que la ley no lo prohibía ¿Y por qué ahora el Artículo 134 de la Constitución, señor Córdova? El INE tuvo parte de responsabilidad en esa elección, hasta determinado momento del proceso y debió atender las muchas denuncias que se hicieron y publicaron en medios de comunicación. Ahora exige el reparto equitativo de los beneficios sociales en periodo electoral, situación que hasta el momento, el gobierno no ha violado.

La censura se pega. El INE ha insistido en callar la voz de AMLO