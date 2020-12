"El PRI recicla su pasado negativo"

Denunció Aristóteles Sandoval, días antes de ser asesinado.



“Lo que este partido ocupa no es reciclar a sus líderes, sino renovarlos e impulsar a los que van llegando, que apuestan al futuro y que no abusaron del poder en el pasado.”

Les platico que esto -y más- dijo en un video que grabó Aristóteles Sandoval, el ex gobernador de Jalisco asesinado por la espalda el pasado 19 de éste mes en un restaurant de Puerto Vallarta.

Una fuente en extremo confiable -tengo qué destacar eso de "extremo", por lo delicado del asunto- me llamó justo en el momento en que se daba la conjunción de Júpiter con Saturno- y me sacó del espectáculo celeste en que estaba, diciéndome un par de cosas que no están en el video que circula por todos lados.

La primera: Aristóteles consultó con mi fuente -que está dentro del Comité Ejecutivo Nacional del PRI- sobre lo que quería hacer con el video, el cual ideó cuando decidió renunciar a la Secretaría de Innovación y Participación Digital del mismo CEN, que para los que no saben, es como el politburó que rige los destinos de los priyistas en todo México.

Aunque en el video no menciona nombres, Aristóteles quería decirlos con todas sus letras y mi fuente le sugirió que no lo hiciera para no herir susceptibilidades ni acarrearse problemas...o peligros.

Así lo hizo el ex gobernador asesinado.

RECIBIÓ AMENAZAS, Y NO DE LOS CÁRTELES CRIMINALES

El segundo tema fue que Aristóteles le confió a mi fuente que desde octubre pasado estaba recibiendo amenazas de personas que se hacían pasar como miembros de la "maña" -como se conoce a los de los cárteles- pero que él, mediante servicios de inteligencia con los que contaba, había descubierto que tales amenazas NO provenían de las bandas de delincuentes, sino de prominentes empresarios de Jalisco y de uno que otro político "quemado" -como él los llamaba- de su Estado natal y también de Nayarit y Colima.

Mi fuente quiso pasarse de listo -así me lo confió- y preguntó a Aristóteles por esos nombres pero no logró que se los diera.

ES ALITO

El ex gobernador asesinado solo le dijo que aunque no lo iba a mencionar en el video, es Alito Moreno el mayor daño que el PRI del 2020 tiene en sus filas.

Lo señaló como autor de la "venta del priismo" al gobierno de López Obrador.

Le confió que es el autor intelectual de los amarres que el PRI tiene en NL con el PAN y en otros estados con el MC, refiriéndose específicamente a Jalisco.

“Me van a colgar muchos milagritos, de que pedía moches a los empresarios que me han amenazado desde que era alcalde de Guadalajara, pero es al revés, están enojados conmigo porque no entré en su jueguito”, le dijo Aristóteles a mi fuente.

Por lo pronto, renunció a su puesto dentro del CEN del PRI, pero no al partido. Días después fue asesinado en un ataque directo, caso del cual no hay ningún avance en las “investigaciones”.

CAJÓN DE SASTRE

"En su mera madre. Los gángsters no solo están en las filas de las bandas de narcos. También los hay dentro del partido e incluso en el ámbito empresarial. Qué miedo", dice la irreverente de mi Gaby.