Las relaciones políticas y empresariales son como las pasionales, muy inestables y casi siempre muy peligrosas…

TÜV Rheinland, da a conocer que nunca certificó la Línea 12 del Metro. Su contrato era de evaluación de vías férreas, no de obra civil.

Una tragedia puede destruir mucho más, incluso desmoronar argumentos.

Anunciada en 2006 y ratificada después de una consulta pública es presentada como proyecto oficial en 2007, inaugurada 5 años después; el 30 de octubre, corriendo el año 2012 y presentada como “la joya de la corona”, en la foto oficial, Marcelo Ebrard, Felipe Calderón, Carlos Slim... aun cuando desde el inicio de su construcción presentó desacuerdos estructurales y fallas…

Sombras de escepticismo fueron preámbulo a la apertura de la Línea 12 del Metro de la ciudad más grande del continente americano, la capital del país caracterizada por los grandes sismos ocurridos, el hundimiento inexorable al estar asentada sobre suelos donde antaño había lagos, por ende sus construcciones debieran tener un estatus específico, único a nivel mundial, solo cuando ocurren tragedias como la sucedida apenas y donde perdieron la vida más de 20 personas, es cuando se recurre a la historia y se quiere tapar el pozo…

Una tragedia puede destruir mucho más, incluso desmoronar los argumentos más sólidos que pretenden hacer creer que la corrupción puede ser erradicada de nuestros suelos, cielos, cámaras, palacios, oficinas y calles; las tragedias mismas nos vienen a recordar que las obras hechas con antelación tarde o temprano cobrarán la factura de los malos manejos en materiales de mediana o ínfima calidad, mano de obra barata y estándares rascuaches, dictámenes y planos adulterados.

Las tragedias también vienen a derribar el orden establecido en regímenes anteriores a punta de columnas y billetazos, hay cosas que ante su magnitud, son imposibles de ocultar, 9 años de cierres continuos, mal mantenimiento y mal funcionamiento , vienen a terminar con un “accidente” que perfectamente pudo evitarse de ser aplicadas las reglas vigentes en el sistema a nivel internacional.

La empresa alemana TÜV Rheinland, vía comunicado de prensa, da a conocer que nunca avaló, como tampoco otorgó certificado de seguridad a la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México en 2012; ellos hicieron una evaluación en 2014, en donde entregaron un dictamen de lo que habían evaluado; los alemanes notifican no ser autoridad competente en materia de obra civil; además de que NO participará en el peritaje externo de la vía por el accidente sucedido.

Poco escrúpulo a la hora de sobornar y corromper a quien haga falta fue la premisa de la Línea 12 del metro, la constructora ICA encargada principal de dicha obra curiosamente da pálidas señales de vida al igual que Carso y los franceses Alstom, que francamente se deslindan; 23 kilómetros que nos costaron 26 mil millones de pesos sólo para construcción, sume usted las interminables y continuas “reparaciones”…

Los fallos en 2014 en 11 estaciones fueron la comidilla, solo dos años después de su inauguración, impensable situación en otras partes del orbe… Los llamados desgastes ondulatorios debidos a la serie de fallas en la planeación y diseño, las empresas encargadas de la construcción debieron prever lo que pasaría en un futuro, Carso, ICA, Alstom ¿no tienen especialistas en la materia o quienes les taparon los ojos al momento de la planeación y elaboración? Carlos Slim, Bernardo Quintana y Los franceses; ¿quién era en ese momento, Patrick Kron? Bueno él no salió muy bien con sus mismos paisanos…

Aunque la compañía mexicana ICA, a cargo de Guadalupe Phillips y Carso Infraestructura y Construcción (CICSA) firma del empresario Carlos Slim, estuvieron a cargo de las obras de ingeniería civil, mencionan que esperarán peritajes oficiales… Alstom afirma que sólo se ocupaba de sistemas de suministro de energía, señalización, monitoreo y control y algunos equipos de depósito paro también reiteró su disposición a cooperar y ayudar a las autoridades mexicanas… SIC

Ya en 2017 Jorge Gaviño, su entonces director habría señalado los problemas “endémicos” que jamás podrían subsanarse, en 1800 millones de pesos anuales, más la inflación vigente se previó que costaría el mantenimiento de la Línea 12 desde su creación.

Línea bien hecha malos trenes, eso fue el dictamen de ICA y a todo esto ¿Quién compró los trenes? Trenes fabricados por los españoles de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), que a su vez respondieron y aseguran que cumplían con los parámetros solicitados por los encargados mexicanos. ¡Ups!

¿Fue tomada en cuenta la sobreexplotación de mantos freáticos así como continuos sismos, — “imperceptibles”— que tanto dañan las construcciones?

¿Las líneas de investigación llamarán a cuentas a todos los implicados desde la planeación, creación desarrollo y funcionamiento de la Línea 12?

¿AMLO, Slim, Quintana, Poupart, buscarán a los responsables de esos tiempos?

El maniqueísmo donde seguimos sumergidos, el entramado complejo que se ha ido tejiendo a lo largo de nuestra historia es lo que sin lugar a dudas mantiene empantanado a nuestro México… ¿Seguiremos buscando al villano y al salvador olvidando a quienes se llevan los caballos entre las patas…?

Sin duda entre lo blanco y lo negro, recuerde que existen los grises; separarse o no, si no sabe hacia dónde enfocar su carrera laboral o política, si está harto de no dormir dando vueltas a sus problemas sin hallar una salida, si no encuentra motivación en su vida, si tiene dilemas éticos sobre el cuidado de un familiar anciano, o de la ciudadanía misma… ¡consulte a un filósofo!

No es nada nuevo ni será el primero, se lo aseguro. Esta práctica está en el origen de la filosofía; Sócrates, Epicuro, Séneca y otros muchos pensadores ya entendían esta disciplina como asesoramiento y si le queda duda recuerde lo que decía uno muy renombrado:

“La ley es como una telaraña, dura un tiempo limitado; los avispones fuertes la rompen rápido y se van volando, pero las moscas débiles acaban atrapadas ahí…” Anacarsis.