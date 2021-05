Colapsó más que la Línea 12 del metro

La empresa alemana TÜV Rheinland- no fue contratada para certificar- en su contrato iban a evaluar.

¿Las líneas del metro están certificadas?

No hay justificación alguna para los responsables, esto no es politiquería, esto es irresponsabilidad criminal.

Lo que más resaltamos es la solidaridad del pueblo, que está apoyando en todo momento a una autoridad que está rebasada tanto en mantenimiento como en respuesta.

Marcelo Ebrard habla de TÜV SÜD con Aristegui

En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, Marcelo Ebrard- hoy canciller del gobierno de México- sostuvo que la Línea 12 del Metro no se concluyó con “premura” ni se apresuró su inauguración. En dicha entrevista la empresa alemana de la que se habla es TÜV SÜD, (supervisora sur) TÜV (significa supervisión). Es importante destacar que la confunden con otra empresa alemana, TÜV Rheinland.

TÜV Rheinland no fue contratada para certificar

La empresa alemana TÜV Rheinland, fue contratada para revisar que las modificaciones no tuvieran un impacto en seguridad, pero eso NO significa que la L12 tuviera una certificación.

Habría que preguntarse ¿desde cuándo no tiene certificación la L12 del metro?

Aunque TÜV Rheinland haya hecho sus evaluaciones, no asegura la certificación; aún así el gobierno capitalino debió cubrir el costo de la evaluación de la empresa alemana, -aunque no les gustara el resultado del dictamen- pues desde 2015, no les han pagado una factura.

TÜV Rheinland no emitió un certificación, porque había "detalles en la evaluación de la L12" , y se tenían que arreglar.

Una certificación se debe realizar desde la primera piedra que se pone en una obra, no cuando ya esté construida. Es decir: TÜV Rheinland, hace una verificación de lo que esté bien o mal en vías y material rodante (el metro), más no una certificación en la construcción, eso corresponde a la constructora.

La empresa alemana TÜV Rheinland- no fue contratada para certificar - en su contrato iban a evaluar las condiciones de operación en vías, un dictamen que fue entregado a la administración de Mancera.

También en el proyecto del "Tren Interurbano Toluca-México", que conectará el Valle de Toluca con el Valle de México, TÜV Rheinland tienen detenidas algunos "cosas", que hasta que no demuestren que son seguras no los dejarán continuar, de igual manera en el Tren Maya. Un ejemplo de un proyecto certificado por TÜV Rheinland, es el Cablebús de Ecatepec, en el que certifican un viaje seguro ese transporte mexiquense.

Es decir; que lo proveedores que cumplan con las normas, requerimientos y preguntas que les hace TÜV Rheinland, para garantizar la seguridad, entonces sí los certifican, sino el certificado será negativo. Al final ellos entregarán un documento en donde avalan si están bien o mal. En este caso a la L12 se le entregó un dictamen no una certificación. Que evidentemente no es lo mismo.

Lo ocurrido hoy en el Metro es una terrible tragedia. Mi solidaridad a las víctimas y sus familias.Por supuesto deben investigarse causas y deslindarse responsabilidades. Me reitero a la entera disposición de las autoridades para contribuir en todo lo que sea necesario. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 4, 2021

Otro participante en esta trama de corrupción e irresponsabilidad también aparece el actual dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

Lamento mucho los hechos sucedidos hoy en el metro. Estamos seguros que el @GobCDMX llegará al fondo en la investigación de este lamentable suceso. Me uno a la pena de todas y todos quienes perdieron a un ser querido. — Mario Delgado (@mario_delgado) — Mario Delgado (@mario_delgado) May 4, 2021

Los otros llamados como Consorcio encargados de la construcción, conformado por: ICA, Carso y Alstom, constructoras de la Línea 12 del Metro de la capital mexicana; entre su trabajo destaca el de las vías.

Los dos primeros son encargados de la construcción de Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía.

La otra responsable es la jefa de Gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum, quien debió tener una supervisión de las estructuras, funcionamiento y seguridad en general; es decir, operación y mantenimiento, cosa que por la austeridad republicana dejaron de hacer, por tener lana para los programas sociales.

Obrador escindido preparando la repartición de culpas en la mañanera.

Lo sucedido en en el Metro, es la estela de un gobierno fallido, irresponsable que ha desatendido su responsabilidad, con tal de seguir en la politiquería en lugar de gobernar y administrar los bienes de la nación.

Trasciende que TÜV Rheinland dará un comunicado la mañana de este martes, esperemos...