Club de Cuervos “pirata”

Los Cuervos de Nuevo Toledo, están para morir o mejor dicho para llorar pues no se les dan los resultados y a nivel directiva están que no dan una. La serie de Netflix es una parodia perfecta del Fútbol Mexicano y sus mafias, incluida la trata de personas a la que conocemos como draft. Pero en Tamaulipas hay una versión tan real de esta serie. Lo que viene sucediendo en la Jaiba Brava del Tampico Madero del futbol de ascenso no es algo sorpresivo. Ya son tres torneos donde las cosas no les han salido, siguen demostrando que algo está mal y se ciegan para no corregirlo. La frustración e impotencia que mostró Javier San Román, Presidente del TM Futbol Club en sus redes sociales era algo que tarde o temprano iba a llegar. Era tanta la presión de la afición y de los medios de comunicación que hicieron explotar al Chava Iglesias región 4. El chavo San Román, no tuvo tolerancia, no se aguantó y no nos sorprende, pero alguien como él, en el puesto que está, debe tener cordura. Definitivamente hay a quienes la figura de sus progenitores les hace mucha sombra. Por eso todo lo anterior lo orilla a decir cosas de las cuales dudo que se arrepienta pero que sabe no son políticamente correctas por el honroso cargo de presidente del equipo, aunque se dice que en realidad no tiene toma de decisiones. Así como lo lee, San Román Celorio es un empleado más de Grupo Orlegi; para decidir tiene que pedir autorización, en pocas palabras “no lo dejan hacer nada” y peor a veces ni lo escuchan. He ahí la explicación del porqué reventó y se fue en las redes sociales en contra de la afición, de ex directivos y de los periodistas. Pero la pregunta es; ¿esto remediará el pésimo accionar del TM Fútbol Club? La respuesta es No, al contrario, lo empeorará y el Tampico Madero, podría venirse en caída libre. Es tanta la presión que ya existe, que la directiva celeste debe hacer algo por volver a reconciliarse con quienes los han apoyado. Principalmente con la afición para recuperar ese romance que alguna vez tuvieron y así cumplir sus peticiones. La salida del Director Técnico Eduardo Fentanes y de ese tal Braulio Rodríguez sería la respuesta más lógica para demostrar que sí les importa la afición, que sí quieren esta plaza del sur de Tamaulipas. El problema está, en que a San Román le pesa despedir a Braulio Rodríguez porque es su “rommie”.

Son muchas cosas las que se están haciendo mal en esta institución. Jugadores en una zona de confort que no sienten los colores y que pese a las derrotas, se van a divertir en antros y fiestas; un director deportivo que no ofrece nada, que le gusta figurear y tomar decisiones donde no le corresponde y a eso sumémosle un entrenador que nunca tuvo química con la afición, que presume ser estudioso y ha reprobado sus exámenes. Los mismos jugadores lo manifiestan fuera y dentro de la cancha. Si dejaran a Javier San Román decidir como lo hacía en la Segunda División, al menos otra cosa fuera. Indiscutiblemente, no hubiera "cantado" en Twitter sus millones invertidos en el equipo; pero este joven presidente no solamente ha hecho mal en perder los estribos mediante su cuenta del microbloging; errores más graves carga en su conciencia ¿por qué no ha dicho, el motivo del distanciamiento de su papá?

Tal vez usted no lo sepa, pero las malas lenguas de las buenas gentes, aseguran que el buen Javi JR, prefirió a Alejandro Irarragorri que a su señor padre el señorón Don Fernando San Román y por eso mismo que el señor San Román ya no volvió a aparecerse en la zona sur de Tamaulipas pues a la mala le quitaron un porcentaje de sus acciones y esto hizo que él demandara a Grupo Orlegi. Es un pleito que no ha salido a la luz, pero que no tarda en darse a conocer.

Ahí está la gran respuesta del por qué Javier San Román está solo, sin su gente y trabajando como un empleado más de Grupo Orlegi. Pobre nosotros la afición del Tampico Madero, tan lejos de la Primera División Profesional y tan cerca de San Román y los Correcaminos. davidcastellanost@hotmail.com