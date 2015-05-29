Todos sabemos a que se refieren cuando escuchamos el término ?calzón chino? pero ¿por qué ese nombre? ¿por qué no mejor, calzón gringo? ¿calzón egipcio? ¿calzón francés?

El calzón chino es una práctica de tortura tradicional, principalmente practicada entre hombres, surgió hace miles de años, aparentemente en China, aunque no existen pruebas que confirmen el dato de quién fue su iniciador. Una de la teorías con más expectativas se relaciona con los ojos de los habitantes de China, al tener los ojos rasgados o jalados, el calzón chino ejerce la misma función: jalar el calzón de alguna persona con el firme afán de molestar; deshilachando y muchas veces despedazando el elástico del calzón de la víctima.

Si bien, es un procedimiento doloroso o hasta inhumano, no por nada se utiliza para extraer información y confesiones a determinados supliciados, victimas del calzón chino.

El método

1.- Deberás encontrar alguien que se encuentre ligeramente inclinado, normalmente los destinados a sufrir esta tortura se les llega a notar el resorte de la ropa interior.

2.- Una vez localizada la orilla de la prenda (resorte) accederá a jalar fuertemente casi hasta la espalda alta, en caso de querer llevar un leve martirio. Sino fuera así, jale fuerte hasta arriba de la cabeza de su víctima y atore en la misma.

El calzón chino es universalmente conocido, es de los castigos escolares más populares, la cabula entre amigos... al que no le han hecho calzón chino, no ha vivido.