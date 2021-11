¿Eres una persona creadora en YouTube y te preocupan las impresiones por el botón “No me gusta”? Pues la plataforma de video ya no va a mostrar la cantidad de dislikes .

YouTube anunció que el botón “No me gusta” seguirá habilitado, sin embargo, las personas usuarias ya no podrán ver el número , solo las creadoras.

YouTube anunció en un video que esta decisión es para evitar que quienes suben contenido a la plataforma no sientan estrés o vergüenza por los “No me gusta”.

El video de YouTube tiene más 3 mil 900 “No me gusta” y más de 3 mil 700 “Sí me gusta”.

YouTube (Especial)

¿Por qué YouTube ya no mostrará cuántos “No me gusta” tiene un video?

YouTube informó que ya no mostrará a las personas cuántos “No me gusta” tiene un video, solo lo podrá ver la creadora.

El creador Matt Kroval explicó que hace unos meses YouTube realizó un experimento para ver qué tanto ayudaba a guiar si un video era bueno o no.

En la prueba YouTube descubrió que el botón “No me gusta” es usado con dolo por algunos grupos para afectar al creador, sin tomar en cuenta el contenido.

“Lo hacen como si fuera un juego con una puntuación visible. Suele ser porque no les gusta el creador o sus ideas”. Matt Kroval

Matt Kroval dijo que los resultados del experimento sobre qué tanto afecta el botón “No me gusta” en YouTube muestran que no afectan para decidir si ver o no un video.

¿Cómo afectan los “No me gusta” a las personas creadoras de YouTube?

Matt Kroval dijo para el video de YouTube que los “No me gusta” en YouTube puede afectar al creador a sentir estrés o vergüenza.

Quitar el número de “No me gusta” que tiene un video en YouTube ayudará a que la creadora esté protegida y se sienta segura ya que solo ella podrá ver la cantidad.

Kroval agregó que el propósito de YouTube es que todas las personas tengan la oportunidad de expresarse.