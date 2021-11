Kunno rompe vergonzoso récord en YouTube; “Tal vez no” es el clip con más dislikes

El influencer Kunno rompió un vergonzoso récord en YouTube, pues “Tal vez no” se convirtió en el video con más dislikes de México.

En los últimos años, Kunno se ha convertido en una de las figuras más populares de internet, aunque quizá no una de las más queridas.

Hay quien admira el estilo del creador de contenido, aunque también ha reclutado un gran número de haters.

“Tal vez no” de Kunno es el video con más dislikes en YouTube

El tiktoker hizo un intento por lanzarse también como cantante, sin embargo, eso no fue del agrado de muchos internautas, pues juntó más de 2 millones de “no me gusta” en la plataforma.

El video en cuestión está en YouTube desde el 24 de enero de 2021 y refleja el tipo de contenido que comparte continuamente el también youtuber.

Kunno rompe record en YouTube (@papikunno / YouTube)

líricamente el tema gira en torno a una persona empoderada, tras alcanzar el éxito; y tener el ímpetu de rechazar a quien le gustó en algún punto, y no le correspondió.

“Ya no queda nada de lo que era yo, cuando me gustabas me hacías mala cara, ya no me llames, yo te llamo, tal vez no”, canta Kunno en una de las estrofas.

En el clip, el influencer refleja el sentido de la moda que lo ha caracterizado en los últimos años.

En algunas escenas utilizó una blusa con glitter plateado, pantalones negros y unos lentes extravagantes que combinan con el resto de su “outfit”.

En otra de las escenas, su maquillaje en dorado es el protagonista; asimismo, porta un vistoso vestido del mismo color.

Bloque HTML de muestra

Utiliza para otra serie de tomas un turbante con cristales, un traje blanco, combinado con un maquillaje en tonos dorados.

Internautas explican por qué Kunno recibió tantos dislikes en YouTube

Aunque muchos de sus fanáticos elogiaron el video, algunos otros expusieron el porqué de tantos “no me gusta”.

Según sus detractores, debió estudiar música antes de atreverse a lanzar una canción.

“Cuando te veo me dan ganas de estudiar para no ser como tú”, “Estamos de acuerdo que los backyardigans cantan mejor que tú”, “Cuando los ‘fans’ te hacen creer que tienes talento”, comentaron.

Pese a los malos comentarios, Kunno continúa trabajando y creando nuevo contenido para sus más de 23 millones de seguidores.