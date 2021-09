Xiaomi presenta sus nuevos lentes inteligentes que sustituirían a los smartphones

Luego de la presentación del nuevo iPhone 13, Xiaomi ha hecho lo propio con sus nuevos lentes inteligentes, los cuales aseguran, sustituirán a los smartphones.

De acuerdo a la presentación de Xiaomi, el gigante tecnológico chino, sus nuevos lentes inteligentes intentan integrar todas las funciones que un smartphone haría.

Los lentes inteligentes de Xiaomi incluyen una pantalla integrada, que es un panel monocromo de 0.13 pulgadas con tecnología microLED de 2x4 Y 2x2 milímetros.

Estos poseen, a su vez, píxeles individuales de 4mm que permiten un ajuste en el diseño de los lentes inteligentes con un peso de tan solo 51 gramos.

Lentes inteligentes de Xiaomi (Xiaomi)

Los lentes inteligentes de Xiaomi poseen cámara, bluetooth y Wi-Fi

Xiaomi también aseguró que sus nuevos lentes inteligentes -los cuales pretenden sustituir a los smartphones- tienen una cámara con sensor de 5 megapíxeles, una batería, un procesador, bluetooth y Wi-Fi.

Los llamados Xiaomi Smart Glasses son capaces de tomar fotos, mostrar mensajes y notificaciones, realizar llamadas y navegar por Internet.

También, estos nuevos dispositivos de Xiaomi pueden traducir textos en tiempo real y la interacción con estos lentes inteligentes es mediante toques.

Es decir, que el usuario interactúa con los nuevos lentes inteligentes de Xiaomi mediante varios toques en las varillas a sus extremos, además de comandos de voz.

Se puede interactuar con los lentes inteligentes incluso bajo el brillo del sol

Según el video explicativo de Xiaomi, para garantizar una mejor interacción con los lentes inteligentes, incluso bajo los rayos del sol, se les ha añadido un brillo máximo de 2 millones de nits.

No obstante, esta luz que poseen los nuevos lentes inteligentes que pretenden sustituir a los smartphones, no será tan brillante para que no lastimen los ojos.

Además, estos nuevos lentes inteligentes de Xiaomi no requieren de una conexión constante con un smartphone.

Sin embargo y por el momento, este nuevo producto de Xiaomi no está a la venta ni se trata de un producto de fabricación.

Se trata únicamente de un prototipo presentado por Xiaomi en el cual se encuentra trabajando actualmente, por lo que no tiene una fecha de salida.

Presentación de los lentes inteligentes de Xiaomi (@XiaomiEspana / Twitter)

Con información de RT y The Verge.