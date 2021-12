WhatsApp: Desconocidos ya no podrán ver si estás en línea y tampoco tu última conexión. La aplicación se preocupa por la privacidad de los usuarios.

Por ello, WhatsApp ha puesto en marcha una nueva función que impide que personas que no son tus contactos tengan acceso a información como:

A continuación te contamos todos los detalles de las nuevas actualizaciones de privacidad de WhatsApp.

WhatsApp se actualiza de manera frecuente, esto ofrece a los usuarios una experiencia más satisfactoria y responde a sus nuevas necesidades.

En esta ocasión, WhatsApp ofrece dos grandes mejoras en temas de seguridad y privacidad.

Ahora, los desconocidos o las personas que no integran tu lista de contactos no podrán saber si estás ‘en línea’ y tampoco tu última hora de conexión.

Hasta hace poco, los datos antes mencionados eran de acceso público, es decir, tus contactos y desconocidos podían saber esa información.

De acuerdo con WhatsApp, restringir para desconocidos tu estado ‘en línea’, así como fecha y hora de última conexión mitiga los actos de acoso.

“Estamos haciendo más difícil para la gente que no conoces y con la que no has chateado que puedan ver tu hora de última conexión y estado de conexión en línea’

WhatsApp