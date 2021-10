WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a partir de noviembre

WhatsApp anunció que saldrán nuevas actualizaciones que ya no serán compatibles con algunos teléfonos celulares de los sistemas operativos Android y iOS.

Será a partir del 1 de noviembre de 2021 que algunos celulares ya no recibirán las actualizaciones de WhatsApp.

Por ello, el Centro de Ayuda recomienda que los usuarios de esta aplicación de mensajería cambiar el modelo de su teléfono celular para poder seguir usándola sin problemas.

¿Cuáles son los celulares que ya no podrán usar WhatsApp?

WhatsApp hace constantes actualizaciones para el mejor funcionamiento de la aplicación, sin embargo, algunas exigen que tenga una versión lo menos antigua posible.

En esta ocasión, la aplicación de mensajería requiere que los celulares Android tengan mínimo la versión 4.0.3 del sistema operativo; mientras que los iPhone requieren de la versión iOS9 en adelante.

Los teléfonos Android que ya no podrán usar WhatsApp son:

Huawei: Ascend G740, Ascend Mate y Ascend D2

LG: Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II y Optimus F3Q

Sony: Xperia M

Samsung: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core y Galaxy Ace 2

ZTE: Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 y Grand Memo

Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 y THL W8

Mientras que los iPhone que ya no recibirán actualizaciones son:

Apple iPhone SE

Apple iPhone 6S

Apple iPhone 6S Plus

Actualización de WhatsApp llega con nuevas políticas

Las actualizaciones de WhatsApp no siempre se acompañan con nuevas políticas de uso y privacidad, sin embargo, esta vez habrá que aceptarlas.

La fecha límite para aceptar las nuevas políticas de la aplicación es el 6 de noviembre y cabe señalar que, de no hacerlo, la cuenta será eliminada.

Sin embargo, la misma aplicación te avisará con un mensaje que estará permanente hasta que la aceptes para evitar perder tu cuenta.

Si no quieres o no puedes cambiar de celular, existen algunas alternativas de mensajería por las que puedes optar, sin embargo, no todas serán compatibles con los celulares: