A través de TikTok, una usuaria denunció la estafa de la que fue víctima, haciéndole perder más de 10 mil pesos “por confiada”.

Aleli, usuaria de TikTok, contó que todo comenzó el 31 de octubre, cuando estaba buscando trabajo online desde casa, para aprovechar que tiene tiempo libre en la mañana y porque necesita aumentar sus ingresos.

Así, la usuaria de TikTok encontró en Instagram un anuncio que ofrecía trabajo desde casa, “ponían como liquidación diaria de entre 500 a mil pesos”.

Aleli decidó probar la oferta, lo que la llevó a un chat de WhatsApp donde le explicaron en qué consistía la estafa disfrazada de empleo home office:

“Ya en el chat de WhatsApp pido información y lo que me explican es que son una empresa que otras empresas que venden productos, contratan para que hagan compras y ventas falsas de productos para que la empresa contratante suba su producto en las listas de recomendados de lugares como Amazon y Mercado Libre. Dije, ‘ah, tiene sentido, me sonó lógico hasta ahí”

Aleli, víctima de estafa en TikTok, comentó que le compartieron el enlace de una página donde le dieron 20 pesos para comenzar a comprar productos que elige la plataforma.

A cambio, recibiría una comisión:

“La chica de WhatsApp me pide que compre 5 productos y que me van a dar mi comisión, creo que hice 40 pesos.”

Fue entonces cuando comenzó la estafa, pues la usuaria de TikTok dijo que le pidieron hacer un depósito de 100 pesos para poder retirar su ganancia .

A pesar de sonarle sospechoso, Aleli decidió entregar el dinero considerando que la ganancia sería mayor que la pérdida, logrando obtener su dinero.

Eso la motivo a hacer operaciones más costosas, por las que pudo retirar su ganancia sin problemas.

Todo dio un giro de 180 grados cuando la plataforma la hizo comprar productos valuados en 13 mil pesos, que le prometían una ganancia de 50 mil pesos.

“Logro, obtener el dinero pago el producto, me dan mi comisión y yo a huevo y a chingue, intento retirar y que no se puede dice. La chica con la que estoy en contacto por Telegram me dice que esos 50 mil pesos más los 13 mil que me costó el producto no los podía sacar porque tenía que pagar el 15 por ciento de ese valor para que la plataforma liberará ese dinero y yo lo pudiera… En este punto dije yo no doy un peso más…”

Aleli, usuaria de TikTok