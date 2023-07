Con la llegada de la nueva red social de Meta llega también la duda de si se puede utilizar en la computadora; te contamos si funciona Threads en PC.

Threads de Instagram es la competencia directa de Twitter , al poseer las mismas funciones de la red social del pájarito azul, incluyendo los hilos de conversación que hizo famosos y los retweeteos, que se llaman republicaciones.

Esta nueva red social dependiente de Instagram podrían enfrentar a Elon Musk de Twitter y Mark Zuckerberg de Meta fuera y dentro de tribunales.

Threads en PC: ¿Se puede utilizar la nueva red social en la computadora?

¿Se puede utilizar Threads en la computadora? La respuesta es no realmente, ya que hasta el momento el portal de la nueva red social sólo muestra su logo en puntos de colores.

Y un código QR para descargar la aplicación , que es la única manera de utilizar Threads, ya que no se puede interactuar en sus publicaciones: no es posible dar like, comentar ni republicar.

Además de que Threads no te permite crear una cuenta de la nueva red social desde la PC así como tampoco utilizar la que ya tienes, en caso de que se haya activado.

Por otra parte, en caso de que la cuenta sea pública, se pueden visualizar las publicaciones realizadas , por ejemplo el de Mark Zuckerberg, dueño de Threads y de Meta.

En el caso de un perfil privado no son visibles sus publicaciones , aunque por ejemplo sea el propio de una persona que sigues (los seguidores tampoco se pueden ver desde la computadora).

Las opciones desde Threads en PC solamente son copiar enlace (aunque lo portales podrían no aceptar el url) y denunciar.

¿Se puede utilizar Threads en PC? Te contamos (Captura de pantalla)

Tutorial para acceder a un perfil de Threads en PC: ¿Cómo puedo ver a Mark Zuckerberg en la nueva red social?

En caso de querer visualizar un perfil en Threads en la computadora es necesario:

Ingresar al portal de Instagram.com en un navegador, Buscar a la persona de manera normal e ingresar a su perfil, por ejemplo el de Mark Zuckerberg, Se debe ubicar el logo de Threads en la esquina derecha, a un lado de los botones para seguir o enviar mensaje. Solamente se debe dar click y te redirigirá a la cuenta de la persona en Threads, en caso de que ya tenga la nueva red social activa.

Aunque como ya se mencionó, sólo permite visualizarlo .

¿Se puede utilizar Threads en PC? Te contamos (Captura de pantalla)