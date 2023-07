La nueva red social: Threads de Instagram, o el “Twitter de Instagram”, ya se encuentra disponible en México y aquí te decimos cómo hacerte una cuenta paso a paso.

La competencia oficial de Twitter, a cargo de Meta de Mark Zuckerberg, llegó a México la tarde de este 5 de julio y ya ha revolucionado el internet.

Y es que desde las últimas prácticas realizadas por Elon Musk a Twitter, los usuarios de la red social del pájaro azul se mostraron muy molestos e inconformes con el futuro de la plataforma.

Por lo que ante la llegada de la competencia Threads, muchos usuarios ya comenzaron a mudarse a esta nueva red social e incluso inundaron Twitter de memes.

Si aún no te has creado tu cuenta de Threads no te preocupes que aquí te decimos cómo hacerte una.

Así puedes crearte una cuenta en Threads de Instagram

Antes que nada, lo primero que deberás hacer es instalar la aplicación de Threads de Instagram desde la App Store de tu teléfono.

Para ello puedes activarla desde tu cuenta de Instagram , pues en el apartado de “configuración” encontrarás la nueva herramienta ‘Threads’.

Threads (Especial)

Una vez que selecciones esta opción, la aplicación te solicitará descargar la nueva red social y te redirigirá a la app oficial para que procedas con la instalación.

Threads (Especial)

Ya instalada crearte una cuenta es muy sencillo, pues Threads en automático detectará tu cuenta madre de Instagram con la que estará sincronizada tu nueva red social.

Threads tomará el nombre de usuario registrado en tu cuenta de Instagram y no puede cambiarse; sin embargo, te permitirá agregar una breve descripción, un enlace y una foto de perfil.

Instalar Threads de Instagram (Especial)

Posteriormente podrás elegir si tu perfil será público o privado así como seguir a las mismas cuentas que ya sigues en tu cuenta de Instagram.

Instalar Threads de Instagram (Especial)

¿Qué es Threads, la nueva red social de Instagram?

De la misma manera que Twitter, Threads de Instagram permitirá a los usuarios compartir textos, enlaces, videos, imágenes, memes, replicar publicaciones e intercambiar mensajes con otros usuarios.

Cabe mencionar que este proyecto llevaba tiempo en desarrollo a cargo de Mark Zuckerberg, dueño del conglomerado Meta que actualmente lidera Facebook, Instagram, WhatsApp y ahora Threads.

“Threads forma parte de la plataforma de Instagram. Usaremos tu información de Threads e Instagram para personalizar los anuncios y otras experiencias en Threads e Instagram”, se lee en la descripción de la red social.

El objetivo de Threads es convertirse en la competencia de Twitter, la red social que en 2022 fue comprada por Elon Musk y que ha presentado múltiples cambios desde entonces; mismos que no han gustado a los usuarios.