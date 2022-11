Steve Jobs, el empresario estadounidense y fundador de Apple Inc., se negó a firmar un autógrafo en 1983; hoy, su carta de disculpa vale mucho más.

Apple ha conservado ejemplares de sus productos históricos, para poder mostrar al mundo la evolución de su compañía en las últimas décadas, sin embargo, han habido piezas de gran valor que han escapado de sus manos.

Una de ellas es la carta que hace 39 años Steve Jobs le escribió a una persona identificada como ‘LN Varon’, de Imperial Beach, California, para explicarle por qué se había negado a darle un autógrafo.

En el año 2021, la entonces desconocida misiva de Steve Jobs se hizo famosa, al llegar a una subasta, donde se vendió por varios cientos de miles de dólares.

La carta de disculpa de Steve Jobs fue escrita por el empresario el 11 de mayo de 1983, en un papel un papel de 21.59 x 27.94 centímetros, con un membrete de Apple Computer Inc., en la que se puede leer lo siguiente:

“Querido M. Varon:

Me siento honrado de que escribas, pero me temo que no firmo autógrafos. Sinceramente, Steven P. Jobs”

Steve Jobs