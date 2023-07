México.- La plataforma de streaming de entretenimiento y deportes de The Walt Disney Company, Star+ anunció su llegada el día de ayer a todos los dispositivos Roku de México y Latinoamérica, engrosando las posibilidades que este sistema operativo acumula y que lo han convertido en el #1 en ventas en Estados Unidos además de ser la plataforma de streaming para TV líder en toda Norteamérica.

Star+ ofrece una amplia variedad de contenido que incluye películas, series, comedias animadas, producciones originales además de contenido en vivo de carácter deportivo (ESPN) y de eventos culturales.

Ahora los usuarios de Roku, ya pueden disfrutar de series legendarias como Los Simpson o Futurama, echarse un maratón con la siempre entretenida Grey’s Anatomy o bien encontrar novedades recientemente aclamadas por la crítica como The Bear, Dopesick y The Dropout, o la serie protagonizada por Selena Gómez: Only Murders in the Building.

Además de esto, Star+ ha creado recientemente una serie original basada en uno de los héroes de la Revolución Mexicana, “Pancho Villa: El Centauro del Norte” protagonizada por Jorge Jiménez y que fue estrenada el pasado 19 de julio, fecha que coincidió con el 100 aniversario luctuoso de dicho personaje.

Otro mexicano que ha recibido una producción disponible en Star+ es Hugo Sánchez que cuenta su historia en “Bios: Vidas que marcaron la tuya”, serie documental que explora las hazañas de grandes íconos latinoamericanos como Charly García, Andrés Calamaro, Café Tacvba o Aterciopelados.

Star+ además cuenta con la transmisión de eventos culturales de relevancia como el concierto de Alejandro Fernández en vivo desde la Plaza de Toros y deportivos con las transmisiones del canal especializado ESPN, por lo que la oferta deportiva también es muy variada con la transmisión en vivo de las mejores ligas de fútbol en el mundo, como la UEFA Europa League, así como la Serie A y la Ligue 1, y el Champions Tour; el fútbol americano de la NFL, el basquetbol de la NBA y el hockey sobre hielo de la NHL; el tenis de los Grand Slams y los torneos ATP y WTA; el béisbol de la MLB y la Liga Mexicana; el golf de PGA Tour y The Masters; los encuentros más emocionantes de boxeo en ESPN KnockOut, entre otros torneos y ligas como el Tour de France y MotoGP. También se incluyen los exitosos shows producidos en México, como SportsCenter y Fútbol Picante, entre otros.

Star+ ya está disponible desde el 25 de julio en todos los dispositivos de streaming de Roku y en los modelos de Roku TV.