Eunice Newton Foote fue una científica estadounidense de gran importancia pues descubrió el efecto invernadero y por lo que hoy 17 de julio es celebrada por el Google Doodle.

A través de un Google Doodle en diapositivas que es explica el efecto invernadero es como el famoso motor de búsqueda celebra a la científica Eunice Newton Foote.

Esto en conmemoración al cumpleaños 204 de Eunice Newton Foote, quien nació un día como hoy 17 de julio pero de 1819.

El Google Doodle que celebra a Eunice Newton Foote estará disponible durante todo este día en los países de:

Estados Unidos

México

Puerto Rico

Brasil

Perú

Chile

Argentina

Uruguay

Islandia

Reino Unido

Irlanda

Francia

Italia

Suiza

Alemania

Austria

Chequia

Eslovaquia

Polonia

Lituania

Bulgaria

Grecia

Israel

India

Australian

Nueva Zelanda

Eunice Newton Foote, la científica que descubrió el efecto invernadero y a quién Google Doodle celebra

Eunice Newton Foote nació el 17 de julio de 1819 en Connecticut, Estados Unidos y desde muy temprana edad descubrió su pasión por la ciencia.

Luego de que Eunice Newton Foote asistiera al Seminario Femenino Troy, una escuela que animaba a los estudiantes a interesarse en conferencias de ciencias y participar en laboratorios de química.

Momento en el que Eunice Newton Foote descubrió su pasión y la llevó a realizar varios trabajos científicos en solitario.

A lo que Eunice Newton Foote llevó a cabo experimentos como el de colocar termómetros de mercurio en cilindros de vidrio con los cuales descubrió que el cilindro que contenía dióxido de carbono experimentó el efecto de calentamiento más significativo en el sol.

Con ello, Eunice Newton Foote se convirtió en la primera científica en hacer la conexión entre el aumento de los niveles de dióxido de carbono y el calentamiento de la atmósfera, antes de su muerte en 1888.

Tras sus descubrimientos Eunice Newton Foote publicó sus hallazgos, para luego llevar a cabo una segunda investigación sobre la electricidad estática atmosférica en la revista Proceedings of the American Association for the Advancement of Science.

A lo que con estos dos primeros estudios de física, se convirtieron en las primeras publicaciones de una mujer en los Estados Unidos.

Con estos estudios e investigaciones de Eunice Newton Foote años más adelante se dieron otros trabajos que llevaron al descubrieron de lo que hoy se conoce como el efecto invernadero.

Pues el efecto invernadero es cuando los gases como el dióxido de carbono atrapan el calor del sol, la temperatura de la atmósfera de la Tierra aumenta gradualmente.

Dicho esto, es la conexión que Eunice Newton Foote descubrió en sus primeros trabajos científicos.

Eunice Newton Foote -a quién Google Doodle celebra- pasó de científica a activista

Además de ser la científica que descubrió el efecto invernadero, Eunice Newton Foote también fue una activista de los derechos de la mujer de su época.

Pues durante la época en la que vivió Eunice Newton Foote no era bien visto que las mujeres ejercieran la ciencia.

Por lo que Eunice Newton Foote dedicó parte de su vida al activismo por los derechos de las mujeres.

Tan solo en 1848, Eunice Newton Foote asistió a la primera Convención sobre los Derechos de la Mujer en Seneca Falls.

Así como Eunice Newton Foote fue la quinta firmante de la Declaración de Sentimientos, un documento que exigía la igualdad de las mujeres en el estatus social y legal.