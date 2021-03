Con ‘Fast Laughs’, el usuario podrá disfrutar de videos cortos extraídos de contenidos cómicos de Netflix

Netlix lanzó 'Fast Laughs', una nueva aplicación -similar a 'Tik Tok'- para que los usuarios disfruten de los contenidos de una forma diferente y popular.

A través de un comunicado, Netflix detalló que ‘Fast Laughs’ hará que los usuarios se diviertan con videos cortos extraídos de contenidos cómicos de la plataforma; todo esto, bajo el característico estilo de ‘Tik Tok’.

¿De qué trata ‘Fast Laughs’?

Patrick Flemming, director de innovación de productos de Netflix, explicó que el objetivo de crear ‘Fast Laughs’, es “hacer que los usuarios consuman y observen el catálogo de la plataforma de una manera más fácil y atractiva”.

En este sentido, ‘Fast Laughs’ representa una nueva estrategia de Netflix para resaltar sus mejores contenidos y recientes estrenos, en busca de atraer a más público.

“Fast Laughs es una nueva transmisión a pantalla completa de clips divertidos de una amplia variedad de títulos de Netflix, que van desde películas y series hasta nuestro amplio banco de especiales de stand-up.” Patrick Flemming

Además, los usuarios también podrán seleccionar sus contenidos favoritos de ‘Fast Laughs’ para agregarlos a las listas de preferencia del usuario, y compartir los clips a través de WhatsApp, Instagram, Snapchat y Twitter.

'Fast Laughs' en México

Para el mercado de México , Netflix agregó el botón 'Risa Fácil' para acceder en un clic a los contenidos de 'Fast Laughs'.

Dentro, el usuario disfrutará de una serie de videos cortos de películas y series populares como 'La nueva Cenicienta'; la nueva temporada de 'Modern Family'; 'Selling Sunset', 'America is the Greatest'; 'Amigos de la Universidad'; 'Cobra Kai'; 'The Umbrella Academy'; y 'Gilmore Girls'.