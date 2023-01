China ha establecido una serie de medidas en contra de los deepfakes generados por IA, videos donde se puede usar el rostro de cualquier persona en un contexto ajeno al que se manejó originalmente.

Lo que desea el gobierno de China al tratar de regular los deepfakes de IA, es evitar su uso para que se usen en fraudes de diversos tipo, además de prevenir el robo de identidad.

Además de cortar el flujo de posibles noticias falsas haciendo uso de videos montados con personajes públicos, que a la postre pueden generar confusión a nivel local e internacional.

Esta regulación en contra de la IA y sus contenidos generados entrará en vigor en este mes de enero de 2023.

La realidad de la IA (Internet)

¿En que consiste la regulación de la IA de China?

En su regulación de los deepfakes generados por IA, China establece que todo video que sea creado sin el consentimiento de la persona implicada, tendrá sanciones de diversos tipos.

Además, cualquier deepfake o contenido hecho por IA que disemine una noticia falsa, será objeto de un castigo inmediato de orden legal.

Finalmente, quienes creen contenido con deepfakes deben de dejar explícito al público, que se trata de un video falso, con el fin de que no se caigan en confusiones mayores.

China no dio a conocer cuáles serán los castigos que obtendrán aquellos que no acaten las reglas antes mencionadas; asimismo, no menciona nada de contenido generados fuera del país.

La regulación China de la IA podría ser inútil

Si bien muchos consideran que debe de haber un marco legal para los contenidos generados por IA, como los deepfakes, expertos consideran que los intentos de China podrían ser inútiles.

Esto debido a la velocidad con que actualmente se comparte la información, lo cual ha provocado que el mismo gobierno de China establezca leyes rigurosas acerca del uso del internet.

De hecho, se cree que para que la regulación de la IA pueda funcionar, China deberá de hacer más fuerte las sanciones en cuanto a los contenidos que se comparte en línea.

Lo que llevaría a bloquear más páginas de la red, estableciendo los contenido que son “adecuados” para la población; básicamente, hacer un revisión exhaustiva de todos los videos que hay en circulación.

Con información de CNBC.