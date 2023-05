OpenAI expande sus horizontes al anunciar una app oficial de ChatGPT en iPhone, siendo 100% compatible con el sistema iOS.

Esta app de ChatGPT en iPhone hará que el acceso al programa de inteligencia artificial sea más fácil en dispositivos móviles iOS, abriendo directamente el programa en su propia interfaz.

Algo que muchos usuarios esperaban, pues hasta el momento sólo se podía acceder al programa a través de navegadores, sea en móviles o en computadoras de escritorio.

No te preocupes, si tienes interacciones con ChatGPT previas estas no se perderán al instalar la app en tu iPhone, todo tu historial se vinculará de manera inmediata para que no pierdas nada.

ChatGPT (Open IA)

¿Cómo funciona ChatGPT en iPhone?

ChatGPT en iPhone tendrá una interfaz bastante amigable; al momento de abrirlo se desplegaran tus interacciones (en caso de tenerlas), para que sigas la conversación.

En caso de que sea tu primera vez con ChatGPT, se presentará una pantalla limpia para que comiences a consultar los temas que te interesen.

Además ChatGPT en iPhone contará con la opción “Whisper”, la cual usará reconocimiento de voz de código abierto para gestionar las respuestas del programa.

Asimismo, quienes tengan ChatGPT Plus, mantendrán todas sus ventajas, como acceso exclusivo a GPT-4, nuevas funciones y respuestas más rápidas y completas.

Interfaz ChatGPT en iPhone (OpenAI)

ChatGPT en iPhone sólo estará disponible en Estados Unidos

Lo único malo de todo esto es que ChatGPT en iPhone sólo estará disponible en Estados Unidos; aunque OpenAI promete llevar la app a todo el mundo en breve.

De igual manera, no hay detalles de una versión de ChatGPT en Android, siendo de momento exclusiva de iOS; pero también aseguran que ya trabajan en ella.

El lanzamiento de esta app de ChatGPT en iPhone se daría por la proliferación de aplicaciones maliciosas que se hacen pasar por el programa de inteligencia artificial.

Las cuales pueden robar información, infectar dispositivos o cobrar una cuota por dar acceso a una supuesta versión de ChatGPT.

Esto ha ocasionado problemas a varios usuarios que caen en la trampa; cosa que OpenAI quiere evitar de ahora en adelante.

ChatGPT (Flickr)

Con información de OpenAI.