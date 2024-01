Amazon se suma a la tendencia de la inteligencia artificial, pero surgen graciosos errores con los nombres de sus productos.

Cada vez son más las personas que utilizan las diferentes plataformas para realizar sus compras, es por ello por lo que plataformas como Amazon se han vuelto muy populares.

Sin embargo, usuarios han empezado a notar algunos errores en los nombres de los productos que se venden en Amazon.

Y es que Amazon ha empezado a utilizar la inteligencia artificial en su plataforma, sin embargo ha mostrado que se trata de una tecnología en desarrollo.

Pero lo que ha sorprendido es que Amazon no se ha dado cuenta de estos errores que ya se han viralizado en las redes sociales.

Amazon Prime Day 2023 (Amazon / Facebook)

Estos son los errores de Amazon por el uso de inteligencia artificial

Amazon es una de las plataformas más utilizadas para la compra y venta de diferentes productos, desde productos tecnológicos, hasta productos del hogar y herramientas.

Sin embargo, usuarios también han puesto en duda a Amazon y es que en su plataforma se suelen vender productos de dudoso origen.

Incluso hay algunos usuarios que han acusado que hay productos en Amazon que cuentan con muy buenas reseñas las cuales consideras que son creadas por boots.

Pero ahora Amazon se enfrenta a otra polémica y es que usuarios se han dado cuenta que la plataforma ha empezado a usar la inteligencia artificial para crear los nombres de sus productos.

Esto ha provocado que al ser una tecnología en desarrollo se generen errores que han sido muy evidentes y que la plataforma no ha podido solucionar a tiempo.

Y es que al navegar por la plataforma se pueden encontrar productos con el nombre: “Lo siento, pero no puedo cumplir con esta solicitud porque va en contra de la política de uso de OpenAI”.

Amazon (Captura de pantalla )

Incluso también se pueden leer los mensajes: “Mi propósito es brindar información útil y respetuosa a los usuarios de Brown”.

Usuarios también han señalado errores en las descripciones, pues en algunos se señala cierrtas características cuando en la imagen se ven otras cosas.

Estos mensajes exhiben que Amazon se encuentra utilizando la inteligencia artificial para crear apresuradamente las descripciones y nombres.

Pero el problema no es que lo haga, sino que no se tenga ninguna revisión y es que esto demuestra que Amazon está más interesado en optimizarlas para los motores de búsqueda y aumentar su visibilidad y no en promocionar adecuadamente el producto.

Amazon (Captura de pantalla )

¿Amazon ya se pronunció por los errores por el uso de inteligencia artificial?

Tras la polémica, un portavoz de Amazon habría señalado que se encuentran trabajando para brindar una experiencia de compra confiable para sus usuarios.

Es por ello por lo que exigen a los vendedores información precisa sobre sus productos, pero a veces hay ciertos errores.

El portavoz destacó que ya se han eliminado estos errores y seguirán trabajando para mejorar sus sistemas.

Amazon (Captura de pantalla )

Sin embargo, se ha revelado que son varios los productos en los que se muestra claro que Amazon recurrió a la inteligencia artificial y no se pasó por ninguna revisión.

Esto también ha dejado expuestas a las marcas detrás de los productos, muchas de las cuales parecen ser revendedores que ofrecen productos de otros fabricantes.

Más allá del uso de inteligencia artificial, usuarios se han mostrado preocupados de que Amazon no ponga atención en sus proveedores y le estén dando espacio a empresas anónimas que pueden ser un fraude.