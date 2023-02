La inteligencia artificial cada vez está más inmersa en nuestro día a día en este 2023; lo que en un momento parecía ciencia ficción, este año ha empezado su camino a la masificación.

Si bien a todos los programas que han salido se les llama “inteligencia artificial”, en realidad los programadores y especialistas sólo reconocen tres tipos de estas.

Dentro de esos tres tipos de inteligencia artificial es que engloban todos los software que se han dado a conocer en los últimos meses.

Para que no te confundas, aquí te vamos a presentar los tres tipos de inteligencia artificial que hay actualmente, y los programas o desarrollos más famosos de cada una.

Los tres tipos de IA son:

Inteligencia Artificial Estrecha Inteligencia Artificial General Superinteligencia Artificial

Inteligencia Artificial Estrecha

La Inteligencia Artificial Estrecha (ANI), es la más usada y desarrollada actualmente en programación, siendo enfocada a una sola tarea, dependiendo el campo para el que se trabaje.

De hecho, se puede encontrar Inteligencia Artificial Estrecha estrecha en casi todas las áreas actualmente, desde el entretenimiento, hasta la educación y medicina.

Se distingue principalmente por usar procesamiento de lenguaje natural, con lo que pueden interactuar con los humanos de forma personalizada.

Ejemplos de Inteligencia Artificial Estrecha son:

Google Assistant

Google Translate

Siri

Cortana

Alexa (Amazon)

Inteligencia Artificial General

La Inteligencia Artificial General (AGI) se trata de una que es capaz de hacer diversas tareas, casi al grado de un humano; pero quedando limitada en ciertos aspectos.

Actualmente la Inteligencia Artificial General comienza a ser explorada principalmente en la robótica, siendo la parte que hace que las máquinas logren sus movimientos autónomos o semi-autónomos.

No obstante, sus limitaciones están en que no pueden salirse de su programa; aunque aprendan todo lo que implica el campo donde se desarrollan, fallan al no saber lidiar con imprevistos.

Ejemplos de Inteligencia Artificial General son:

AlphaGo (IA capaz de aprender el juego Go)

Robot Atlas de Boston Dynamics

Robot Sophia de Hanson Robotics

‘Sophia’, la robot humanoide. (REUTERS/Denis Balibouse)

Superinteligencia Artificial

La Superinteligencia Artificial (ASI) es aquella que puede igualar y superar al humano; haciendo que las habilidades orgánicas sean obsoletas en su totalidad.

Si bien la Superinteligencia Artificial también se enfoca en un ámbito, la diferencia con las inteligencias artificiales generales, es que estas sí pueden hacer una toma de decisión hasta cierto punto.

De hecho su trabajo es indistinguible del de un humano en diversos aspectos. Estas IA están enfocadas actualmente en estadios artísticos y de creación.

Aunque expertos señalan que actualmente tanto la Superinteligencia Artificial, como la Inteligencia Artificial General, apenas están mostrando la superficie de lo que pueden llegar a ser.

Ejemplos de Superinteligencia Artificial son:

ChatGPT (IA creadora de texto)

DALL-E (IA creadora de imágenes)

Vocaloid (IA cantante)

Eleven Labs IA Voice (IA generadora de voz)

ZAO (IA creadora de video/deepfakes)