Volaris anuncia sus vuelos con tablas tipo Excel (FOTO)

La aerolínea mexicana ‘Volaris’, se ha unido al proyecto de la 4T. La austeridad alcanzó ya alcanzó a la compañía que ahora tiene que anunciar sus vuelos en ‘Hojas de Cálculo’ de Google.

Para nadie es secreto que las aerolíneas actualmente están haciendo su mayor esfuerzo para dar el mejor servicio a los mexicanos.

A tal punto han llegado el tema de sus presupuestos que recurren a otros métodos como las tablas tipo ‘Excel’ para sacar adelante la chamba.

A través de Reddit se compartió la imagen del nuevo método de ‘Volaris’, en su pantalla de llegadas y salidas, donde hicieron uso de ‘la vieja confiable’, herramienta de ‘Hojas de cálculo de Google’, que se asemejan a ‘Excel’.

Gracias a San-’Google’, tenemos formas para saber si nuestro vuelo ha sido demorado o si está a tiempo. Una vez más el internet ha salvado a la humanidad, gracias a la poderosa ‘Hoja de Cálculo’.

La bendita ‘Hoja de Cálculo’, que tantas veces ayuda para sacar costos y crear gráficas. Una herramienta que hasta los niños de primaria pueden aprender.

En Reddit la imagen de ‘Volaris’, la imagen ha recibido todo tipo de comentarios, desde quienes tachan la acción como ‘inteligente’, hasta quienes creen que la aerolínea entró en una etapa de austeridad debido al uso de las tablas de tipo ‘Excel’

En los comentarios incluso se pueden leer experiencia de supuestos trabajadores del AICM, quienes dijeron que las empresas no compran licencias originales. Esto con el propósito de ahorrarse unos pesos.

Todo es con el propósito de Ahorrarse Dinero. Yo siempre quise hacer las cosas bien, pero no les gustaba porque se gastaba mucho o no había presupuesto. Cuando me despidieron los denuncie con el SAT y a la BSA. Lo que no me quisieron pagar lo pagaron en una multa bastante grande”

Optimal-Blood2748, usuario de Reddit