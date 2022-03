¿AMLO llegará al AIFA desde el Zócalo en 30 o 40 minutos? Waze y otras apps dicen que no se puede

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que podrá demostrar que el tiempo de traslado al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es de 30 o 40 minutos, sin embargo, apps de movilidad dicen lo contrario.

Este miércoles durante la conferencia de prensa matutina, AMLO señaló que ya no se quedaría a dormir en el hotel del AIFA para demostrar que el tiempo de trayecto es de 30 a 40 minutos.

Aseguró que el recorrido desde Palacio Nacional es de máximo 40 minutos y que, ante las críticas de la distancia del AIFA, demostrará que no está tan lejos.

Luego de que AMLO compartiera en la conferencia presidencial del 15 de marzo que pasaría la noche del 20 de marzo en el hotel del AIFA para la inauguración de la obra, hoy manifestó que ya no será así.

Aclaró que el cambió de decisión se dio porque no “quiere verse influyente” pues el hotel aún atraviesa un proceso de certificación.

“Por cierto, ya no me voy a ir a dormir ahí. No, porque ya está terminado el hotel pero no está certificado es un procedimiento y no quiero verme influyente”

AMLO