AMLO, sí, Europa desinformada sobre México, pero la 4T no ha hecho la tarea internacional

Querido Andrés Manuel:

√ No me gustó el comunicado del gobierno de México al Parlamento Europeo.

√ Tampoco me gustó —inclusive me indignó— que los eurodiputados, sin mucho conocimiento de lo que pasa en nuestro país, condenaran a tu gobierno, presidente López Obrador, por una situación lamentable que heredaste y que no tiene que ver con la libertad de expresión, sino con la absurda guerra contra el narco de 2006: los lamentables asesinatos de no pocos periodistas locales, a quienes se ha agredido no desde el poder político, sino por intereses de las numerosas bandas del crimen organizado.

√ Pero, Andrés Manuel, en vez de decirles “borregos” a los eurodiputados —la agresividad no ayuda—, se les debió haber demostrado que están desinformados.

√ De hecho, más adelante así se califica a los eurodiputados, como desinformados, aunque con otras palabras que significan lo mismo: “Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto”.

√ Pero, ni hablar, la culpa es de la 4T que no informa adecuadamente en Europa acerca de lo que pasa en nuestro país.

√ La cancillería no ha hecho la tarea.

√ Si existe en México una “estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación”, en vez de acusar al Parlamento Europeo de estar sumándose a la misma, se debió explicar en Europa —desde hace bastante tiempo y con fuertes argumentos objetivos— que tal estrategia existe y se está ejecutando para desestabilizar a un gobierno democrático como el que encabezas, presidente López Obrador.

√ Pregunta: ¿Por qué México no ha sido exitoso al comunicar, en Europa, que es corrupta buena parte de nuestra prensa —en efecto, la que tiene más dinero y, por lo tanto, más influencia—? Respuesta: porque, repito, el equipo de Marcelo Ebrard no ha hecho la tarea.

√ Se espantarían en el Parlamento Europeo si conocieran las historias de los negocios de López-Dóriga, el dinero sucio que está detrás de Loret (el de los Madrazo), el absolutamente excesivo gasto en publicidad oficial que realizaron los pasados gobiernos, la biografía del fundador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (Claudio X. González), la ausencia de competencia durante demasiadas décadas en lo relacionado con los medios electrónicos, la manía de no pocos grandes empresarios de desarrollar medios para conseguir contratos con el gobierno, etcétera.

√ Son hechos demostrables, cuantificables, verificables que alguien debería dar a conocer en Europa, pero nadie lo hace.

√ Para poner a pensar a los eurodiputados, habría bastado con circular entre ellos una sola portada de la revista Proceso, semanario sin duda paradigma de periodismo independiente y valiente:

Negocios

√ Es verdad, como has dicho no pocas veces Andrés Manuel, la prensa se combate con la prensa; también es cierto que la desinformación europea se combate con información, y en este sentido México no ha cumplido con su obligación, al menos no lo ha hecho en el Parlamento Europeo.

√ Marcelo Ebrard sin duda ha fallado.

√ Dirás, presidente, que me cae mal Ebrard. Sí, me cae mal, pero ese no es el punto.

√ El punto es que Marcelo no trabaja en lo que debe trabajar: lo suyo es puro show, como el de jugar a los avioncitos con la llegada a México de Evo Morales o ahora con la repatriación de de mexicanos residentes en Ucrania.

√ Ha fallado el canciller —y ha fallado su equipo— al no argumentar que los asesinatos de periodistas en México no tienen relación con presiones del gobierno a la prensa, sino con una realidad atroz que tu gobierno heredó, Andrés Manuel: la perdida guerra contra el crimen organizado que declaró Felipe Calderón en 2006 para intentar ocultar un enorme fraude electoral; guerra que operó un aliado del Chapo Guzmán, Genaro García Luna, hoy encarcelado en Estados Unidos. ¿Están perfectamente al tanto de ello los eurodiputados?

√ La cancillería no ha sido eficaz para comunicar que los periodistas, los que verdaderamente conocemos como periodistas, tanto corruptos como limpios, serios como ridículos, de izquierda y de derecha —Ciro, Loret, Joaquín, Astillero, Chumel, Raymundo, las Denise, Junco, Lira, Aristegui, Azucena, Sarmiento, etcétera— habrán sido cuestionados en las mañaneras, pero ninguno ha sido agredido en las calles ni el gobierno ha presionado a sus patrones para que los silencien.

√ Te cuento algo, presidente: con cierta frecuencia como con Ciro Gómez Leyva en el sur de la Ciudad de México, y me consta que normalmente llega a los restaurantes caminando desde su casa, tan quitado de la pena.

√ Ebrard se lleva bien con Ciro, lo habrá visto irse a pie, tranquilo, seguro en las calles del sur de la capital mexicana; ¿por qué Marcelo no ha contado esa historia en Europa?

√ ¿Tenía sentido decir a los “señores diputados europeos” que México ya no es tierra de conquista? Creo que no venía al caso.

√ ¿Que los eurodiputados “guardaron silencio cómplice” durante los corruptos gobiernos del pasado que violaban derechos humanos? Si eso ocurrió —no estoy tan seguro—, se debió a que las cancillerías de los sucios sexenios anteriores, pues sí, hicieron la tarea y convencieron a Europa; la actual Secretaría de Relaciones Exteriores, ocupada en grillas internas, no se ha aplicado en la defensa de la imagen de la 4T.

√ ¿Criticar a Europa por enviar armas a Ucrania? Por favor. Lo criticable sería, en mi opinión, que hayan enviado tan poquito equipo de defensa y ataque: los ucranianos necesitan muchas más armas para resistir el brutal, inhumano ataque de las fuerzas rusas.

√ Es cierto, una refutación de lo dicho por el Parlamento Europeo está en tu elevada aprobación, Andrés Manuel.

√ ¿Por qué el equipo de Ebrard no ha explicado suficientemente en Europa las razones de tan elevada aprobación presidencial? √ ¿Por qué la cancillería no informa acerca de los programas sociales, tan necesarios en un país con decenas de millones de pobres?

√ ¿Por qué no insistir, en Europa, que por primera vez se combate la corrupción?

√ ¿Por qué no se informa insistentemente, allá tan lejos —aquí no lo necesitamos— acera de los logros del gobierno?

√ ¿Que Europa no es el gobierno mundial? Desde luego que no. pero, seamos razonables, Europa es por mucho la región del mundo más democrática, más culta y más respetuosa de los derechos humanos. No tiene sentido negarlo, Andrés Manuel.

√ Esa Europa tan civilizada —que tanto ha aportado desde los griegos—, merecen que se le explique lo que verdaderamente pasa en México, pero la cancillería no lo ha hecho.

√ La 4T está en falta en el tema de las relaciones internacionales.

√ No es obligación de los europeos informarse sobre México. Es México el obligado a informar en Europa.

√ ¿Que estoy culpando a Marcelo Ebrard? OPir supuesto que no: Solo digo que no ha hecho su trabajo en Europa porque dedica la mayor parte de su tiempo a la grilla local.