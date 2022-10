A través de TikTok, una joven contó los problemas que sufre después de que su papá se casó con su prima.

Este testimonio fue revelado por la usuaria de TikTok identificada como Brenda Herrera Herrera (@brendaherrerah), quien decidió usar su perfil para narrar lo que padece.

En un clip de apenas 5 segundos, Brenda gesticula y pone como descripción esta revelación:

“Cuando mi papá creyó que era buena idea casarse con su prima y ahora tomo medicamentos para choques genéticos”.

Dejando en claro que sus padres son primos y que esto le ha traído consecuencias negativas para su salud, por lo que debe estar consumiendo medicamentos.

Wendy Chung, genetista de la Universidad de Columbia en Nueva York, asegura que un bebé producto de una pareja de primos tiene más posibilidades de una enfermedad o trastorno genético.

Por lo que resulta riesgoso la relación entre primos, ya que su descendencia puede tener enfermedades genéticas como:

Fibrosis quística

Enfermedad de Huntington

Distrofia Muscular de Duchenne

Hemofilia

Con un acumulado de 2.7 millones de visualizaciones, 387, 500 “me gusta” y cientos de comentarios, este video de TikTok se ha hecho viral.

El testimonio en TikTok de la chica que cuenta lo que sufre luego de que su papá se casará con su prima cuenta con varias opiniones al respecto.

Algunos piden a la responsable del video que ahonde más en la condición medica que tiene y explique por qué consume medicamentos para “choques genéticos”.

También hay quien no deja pasar la oportunidad para ironizar y asegurar que se trata de “costumbres de norteños”, quienes se han viralizado en redes por esas prácticas.

Incluso la serie de moda The House of the Dragon se hizo presente entre los comentarios para opinar al respecto del caso de esta chica, cuyos padres son primos.

Otros aprovechan la caja de comentarios para contar sus propias anécdotas de parentesco, las cuales también son algo confusas.

“Mi mamá es tía de mi papá...osea soy sobrina de mi mamá y prima de mi papá y si soy norteña”, escribió una usuaria.