Una ex tomó venganza de su novio infiel inscribiéndolo al servicio militar. La humillación del chico fue difundida públicamente a través de un video de TikTok.

La usuaria @anagarciaamon compartió el momento en que su amiga inscribió a su ex al servicio militar por supuestamente “serle infiel”. En el video se observa que la mujer lo inscribe al “Servicio Militar Nacional”, de México.

Incluso al final del video se observa que su ex novio le envío un mensaje avisándole que ya le había marcado el comandante.

La original forma de tomar “venganza” llamó la atención de más de 11.1 millones de personas y les ha gustado a más de 895 mil 100 Me gusta y ha recibido más de 8 mil 616 comentarios. De igual forma el video se ha viralizado en TikTok.

¿Qué dicen los usuarios de TikTok sobre el novio?

Algunos usuarios de TikTok han creído que inscribir al su novio infiel ha sido algo extremo y consideran que no fue la mejor forma de desquitarse.

“Que no saben superar dicen”, “But le mente demanda por suplantación de identidad y la meten a la cárcel xd”, “Esto es literalmente un delito federal xd”, “Eso es delito no pueden inscribir a alguien sin su consentimiento”, “creo que alguien no sabe que es ilegal”.

Comentarios (Captura de pantalla)

Por otro lado hay quienes le aconsejaron otras maneras de vengarse y expresaron sus pensamientos en los comentarios.

“Wey! Mételo a informes de royal prestige o préstamo de compartamos jajajaja a kis vecinas hasta a su casa las iban a buscar jajajajaja”, “Que pida informes en UVM o de Unitec esos hablan a cada rato xD”, “Y que diga que le fue bien”, se lee en comentarios.

Comentarios (Captura de pantalla)

También hubo usuarios, quienes creyeron que inscribir a su novio infiel al servicio militar sí fue una buena manera de vengarse.

“Excelente idea”, “Ídola jjajaja”, “Debo aceptar que fue gracioso y no de raro, fue gracioso de risa, usted tiene mi respeto”, “@mairimfranco3 vamos a hacerlo”, “Jajajaj Es lo mejor que le va a pasar en toda su vida”, escribieron en los comentarios.

La supuesta broma ha dividido a las personas que creen que fue la mejor manera de tomar venganza de su novio infiel, mientras otros señalan que es ilegal.