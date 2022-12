Un video compartido por el usuario Rotten de Jesús muestra el momento en que su perro hace berrinche para que le regalen plátano frito y todo TikTok ya anda rendido ante sus encantos.

El video, con más de 119 mil reproducciones, revela a su perro Rotten suplicando con tremendo berrinche que le den un poco más del plátano frito que acaba de probar.

Pero lo hace de una forma peculiar, el can comienza a sollozar y lanzar unos ruidos extraños que para su dueña no son más que el intento por obtener más comida.

Perro hace berrinche con sus dueños (@rottendejesus/TikTok)

“Deja de llorar, nadie te va a dar más galletas ni plátano frito; qué drama el tuyo eh”, le dice la joven a su perro tras identificar el berrinche que podría ganarse el Oscar al perrito más encantador del Universo.

Rotten lo intenta una y otra vez hasta que incluso planea subirse al sofá pero no lo dejan y finalmente corre con su mamá para ser acariciado y que ella lo perdone.

“Sí, estás disculpado”, le dice la chica al perro que también ha sido llamado “Don dramas” debido a que se ha dado a conocer en TikTok por los dramas que hace.

Perro que hace berrinche en TikTok ya es conocido como ‘Don dramas’

Rotten de Jesús, el perrito que se hizo viral en TikTok tras hacer berrinche en un video para conseguir plátano frito, ya es conocido como ‘Don dramas’.

Ello, porque se la pasa llorando para que le den plátano frito, que al parecer es su comida favorita en la vida gracias a que sus dueños le dan de vez en cuando y en pequeñas cantidades.

Sin embargo, el perro aprendió a hacer berrinche y dramas para que le den más, lo que por supuesto es imposible pues le hace daño. Aquí algunos de los comentarios en TikTok:

“Mi psicólogo: ‘el perro kiko no existe...’ El perrokiko”

“Aww, sumotorcito se escucha bien lindo”

“Yo no me resistiría y cedería a sus chantajes”

Y “no me regañes dile Karen, debes limpiar mis ojitos y no me desprecies cuando pongo mi manita; es tu obligación cuidarme”.