En un concierto de Harry Styles una pareja de decidió comprometerse y el cantante reaccionó ante el hecho. El momento fue grabado en video y fue subido a TikTok, donde se viralizó.

En el video subido por el usuario ‘francis.tpwk’ se observa a un joven llamado Carl, quien logra llamar la atención del cantante británico y le pide de favor que lo dejen cantar una parte de una canción a su novia Marianna.

“¿Puedo cantarle dos líneas a mi novia?”, le dijo el joven a Harry Styles, quien le preguntó que cuánto tiempo llevaban de casados y después de enterarse de que llevaban más de un año juntos, preguntó al público sobre si deberían darle el micrófono al joven enamorado.

El video del compromiso entre los jóvenes llegó a más 40 millones de vistas y se ha ganado su lugar entre los más populares de TikTok y los fans de cantante.

¿Qué hizo Harry Styles durante el emotivo momento de la pareja?

Los fans aprobaron que la joven pareja se comprometa en pleno concierto y el cantante decidió otorgarles el micrófono para que gritaran su amor a los 4 vientos al ritmo de una canción.

Carl de inmediato comenzó a cantar ‘Can’t Help Falling in Love’ de Elvis Presley, de inmediato Harry Styles corrió hacía el escenario, pero reaccionó con sorpresa ante su voz y se quedó boquiabierto. De repente levantó los brazos para que los asistentes corearon junto a la pareja.

Después de terminar de cantar las 2 primeras estrofas de la canción, Carl se arrodilló ante su pareja y manifestó su propuesta de matrimonio.

El joven sacó un anillo de matrimonio y ante el hecho la respuesta Marianna fue un rotundo “Sí”. Harry Styles consternado caminó nuevamente hacía la pareja para tomar el micrófono y se quedó sin palabras ante el emotivo momento.

Harry Styles felicitó a los esposos y regresó al concierto para cantar. Los jóvenes se quedaron sin palabras por unos momentos antes de retomar su vista hacía el escenario principal.

El público reaccionó en los comentarios

Ante el compromiso de los jóvenes en los comentarios los usuarios han expresado sus mejores deseos hacía la joven pareja y algunos han deseado que su propuesta de matrimonio suceda en un concierto de Harry Styles.

“Alaaa ese sujeto se rifoo”, “Le estaban quitando protagonismo y no le gusto jajaja, lo amo”, “Harry tipo: Man nada es gratis, quiero ser padrino”, “No me voy a conformar con menos”, “Llorar por desconocidos es mi pasión”, “Mi sueño es que me propongan matrimonio en un concierto”, se lee en los comentarios.

Sin duda el concierto de Harry Styles pasará a quedarse en la memoria de los fanáticos del cantante por demostrar que uno puede demostrar su amor hasta en los lugares inesperados.

El compromiso se ha viralizado en la red social y se ha vuelto uno de los videos más populares en TikTok.