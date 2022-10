Belinda lo hace de nuevo y sale otro enculado que se tatuó algo sexy de la cantante en el pecho, siguiendo el ejemplo de los exnovios de la cantante.

Hace unos días Belinda, de 33 años de edad, se presentó en Guadalajara y fue nombrada la santa patrona de los enculados.

Recordemos que la mayoría de los novios de la española, se han tatuado su nombre o rostro.

El más enamorado de todos los novios de Belinda fue Christian Nodal, quien se tatuó cuatro veces en honor a la cantante del ‘Sapito’.

Pero la magia de seducción de Belinda no termina ahí, pues sus fans también se la tatúan, como ocurrió con el usuario de Instagram Juan Munchi, quien se hizo cuatro tatuajes en honor a la cantante.

Un afortunado se logró tatuar algo sexy de la cantante

Pero la tatumania por Belinda no quedó ahí, pues hubo un afortunado hombre que recibió un beso de la cantante, el cual se terminó tatuando.

El usuario de TikTok Ochoa Comunica, compartió un video donde se le ve junto a la cantante, quien lo besa en el pecho.

Posteriormente se ve al hombre tatuándose el beso de Belinda y de fondo se escucha la oración de la santa patrona de los enculados.

El video cuenta con más de 18 mil me gusta y sus seguidores lo felicitaron por el épico momento.

“Cuando la vuelva a ver le pediré un beso igual, aunque no me lo haga tatuaje, con el beso me conformo”, “Ese güey es un genio”, “Y nada menos que un beso de Belinda” y “Cuando crezca quiero ser como Belinda”.

Estos son lo enculados que se han tatuado a Belinda

El primero en tatuarse a Belinda fue Chris Angel, quien se colocó un ‘Beli’ en el pecho, pero tras su ruptura lo modificó por la palabra god.

Después le tocó el turno a Lupillo Rivera, quien se colocó el rostro de la cantante en uno de sus brazos.

Cuando el encanto del amor terminó, el cantante tapó el rostro de Belinda con una enorme mancha negra.

Lupillo Rivera (Instagram / @lupillorivera)

El más excéntrico de los novios de Belinda fue Christian Nodal, quien se hizo cuatro tatuajes en honor a la también actriz.

Christian Nodal se hizo un ‘Beli’ a lado de la oreja, también se colocó Utopia en la frente y un cuatro en la mano y el más escandaloso se lo hizo en el pecho, donde plasmó los ojos de Belinda.

No hay duda alguna de que Belinda sí es la santa de los enculados y eso aplica tanto para novios, como para amigos.