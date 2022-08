En la red social TikTok, una niña se hizo viral en un video por regañar a invitado que no cantó las mañanitas en su pastel de cumpleaños.

La graciosas imágenes fueron publicadas por el usuario de TikTok, @eeggrrll, quien capturó el tierno pero exigente momento.

“Como cuando supervisas que todo mundo te cante las mañanitas y detectas al que se hace ‘pato’, se lee en la descripción del mencionado clip de TikTok.

El cual, apenas dura 8 segundos, cómo un niña sentada frente a su pastel de cumpleaños vigila que todos le celebren.

Niña regaña a su invitado por no cantarle las mañanitas (@eeggrrll / TikTok)

Mientras cada invitado entonaba las mañanitas, la pequeña posa su mirada en cada uno de ellos para verificar que estuvieran cantándole.

Sin embargo, al ir revisando que todos siguieran el coro de la canción por su fiesta, la niña nota que alguien no canta, por lo que de inmediato lo regaña y dice “¡Cántame!”.

Dicha exigencia, realizada con mucha personalidad por parte de la niña, hace que los i nvitados comiencen a reír por lo sucedido.

El video de TikTok de la niña que regaña a su invitados por no cantarle las mañanitas, ha sido visto por 2.3 millones de usuarios.

Más de 292 mil personas también han quedado encantadas con este clip y 8629 lo han comentado.

Niña regaña a invitado que no canta las mañanitas en su fiesta de cumpleaños; usuarios de TikTok reaccionan

El video de TikTok donde una niña regaña a invitado por no cantarle las mañanitas en su cumpleaños tiene todo tipo de reacciones y opiniones.

Los internautas han nombrado a la pequeña como la “Patroncita” por su manera de exigir que todos le dediquen una canción en su festejo.

“La primera persona que sabe qué hacer mientras le cantan las mañanitas” , “Pasando lentamente el scaner” o “El verdadero ‘el que no cante no come pastel’”.

Son algunos de los comentarios que pueden leerse en el TikTok. Incluso hubo quien recordó la escena de Sherk 4 donde un niño malcriado pide al ogro que le gruña.

Reacciones a la niña que regaña a su invitado por no cantarle las mañanitas (@eeggrrll / TikTok)

Asimismo, hay muchos usuarios que destacan la seguridad de la niña quien sabe que es su día especial y merecer ser el centro de atención.

“31 años y nunca supe que hacer mientras me cantaban, ella tiene como 5 y ya descubrió el sentido de ser el centro durante tu día, ella sabe cosas”, escribió una usuaria.