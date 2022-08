Aunque muchos pudieran considerar que el dedicar un tatuaje como un detalle bonito, la mamá de un usuario en TikTok no opinó lo mismo y reaccionó bastante mal.

En un video compartido en TikTok y redes sociales, el cual ha provocado la risa en los usuarios, se muestra a un hijo orgulloso enseñarle a su mamá su nuevo tatuaje.

Este tatuaje, tal y como mencionan en el video de TikTok, estaba dedicado precisamente a su mamá pero, aunque pudiera parecer un detalle bonito, a su mamá le pareció todo lo contrario.

Y es que tras mostrarle el tatuaje que se había hecho en el brazo, más precisamente, la mamá del chico inmediatamente cambió de actitud y comenzó a regañarlo.

“Yo les dije que no, me va a dar un infarto si no me haces caso”

Video de TikTok