La nueva michelada en botella ahora se prepara con todo y envase. La idea fue compartida en TikTok y se ha viralizado.

Ante la vasta cantidad de micheladas preparadas como las Kittychelas hoy llega una nueva cerveza preparada, pero ahora en lugar de servirse en un vaso original esta se prepara en el envase.

Así tal cual se agarra el envase de cerveza y se mete en el chile líquido y después se le echa chile en polvo y se sirve en vaso.

Por extraño que suene la idea es un tanto simple, pero llamativa. Lo de ahora es la eficiencia y la michelada en botella resulta ser una bebida sencilla, pero inquebrantable.

¿Qué dicen los usuarios sobre la michelada en botella?

Aunque la idea no resulta nueva, lo que resulta innovador es que ahora las cosas se simplifiquen.

La michelada en botella y su preparación han llamado la atención de millones de usuarios de TikTok. Sin embargo, algunos está en desacuerdo que se prepare la cerveza así.

“Es tomar cerveza , no tragarse el envase”, “Es cerveza no jicaleta”, “Ora, si no son elotes”, “Vaya manera de echar a perder una cerveza”, “Nunca ni de chiste”, se lee en los comentarios del video de TikTok.

Sin embargo, también hay usuarios quienes han señalado a la michelada en botella como antihigiénica.

“Y con los microbios a todo”, “¿Lavaran la botella?”, “Solo espero que laven antes los envases”, “Oigan y, ¿si les quitan los miados a las botellas o así saben más chidas?, se lee en TikTok.

Comentarios (Captura de pantalla)

La michelada en botella se hace viral en TikTok

El creador de la rara bebida ha ganado un poco de fama gracias a su original bebida preparada.

El video donde se muestra la preparación de la michelada en botella ha recibido más de 5.3 millones de visualizaciones y cuenta con más de 94 mil 800 me gusta en TikTok.

Si gustas ir a probar la nueva bebida preparada la puedes encontrar en Kalino’s Micheladas y su puesto está ubicado en Sinaloa. Te compartimos la dirección:

Lopez del Castillo esquina con Lopez Portillo 83106 Hermosillo, Sonora, México.

Su puesto solo abre sábados y domingos de 12 a 18 hrs, por si gustas lanzarte a allá.