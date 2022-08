A través de TikTok, una familia se ha viralizado en un video por ahorrarse el boleto de concierto y disfrutar de la música desde la ventana de su casa.

Salmaa Valdez (@salmaavaldez) fue la usuaria de TikTok que capturó las imágenes, que se han vuelto virales en la plataforma de videos cortos.

En el mencionado TikTok, se nos muestra lo que sucedió en el concierto de Luis Alfonso Partida el “Yaki”, que se presentó en el municipio de Zacatepec del estado Morelos.

Familia disfrutando concierto desde la ventana de su casa (@salmaavaldez / TikTok)

Una primera toma enseña a la gente bailando en el evento musical. Después, en otra se aprecia la ventana abierta de una casa, donde una familia baila despreocupada.

El TikTok, está acompañado del ya clásico audio de Bob Esponja “¡¿Qué es eso?!”, el cual sirve para describir las situaciones más singulares de la vida cotidiana.

El post de la familia que se ahorró el dinero del concierto y lo disfrutó desde su ventana, ya casi llega al millón de visualizaciones en TikTok .

Más de 105 mil usuarios han indicado que les gusta esta publicación y 1290 se han tomado el tiempo necesario para comentarlo.

La comunidad tiktokera ya emitió su opinión al respecto de la familia que se hizo viral por ahorrarse el boleto del concierto y disfrutarlo desde la ventana de su casa.

Muchos catalogaron como zona VIP y destacaron que hayan tenido un lugar privilegiado para bailar al ritmo de las canciones de Luis Alfonso Partida el “Yaki”.

“VIP y los más chingón gratis” , “Baile gratis al pie de tu ventana que chido” o “Qué chido, no pagaron, no se mojan y baños no ocupados”.

Reacciones por la familia que disfruta concierto desde su casa (@salmaavaldez / TikTok)

Son algunos de los comentarios que se pueden leer en la caja de comentarios del singular TikTok.

Cabe resaltar que la dueña del TikTok pidió a los internautas que veían su publicación, que etiquetaran a el “Yaki” para que este viera el video.

Y mostrara su reacción ante la familia que no se perdió ningún detalle desde la ventana de su casa donde lo escucharon cantar.