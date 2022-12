A través de TikTok, unos usuarios captaron un OVNI en la región de Tula, Hidalgo muy cerca de la refinería, y nadie puede creerlo.

En la cuenta de TikTok de @ Valdeziza , se ha viralizado un video de un OVNI, el cual ha sido calificado por los usuarios como el mejor grabado hasta el momento.

Pues según revelan las imágenes subidas a TikTok, este OVNI fue captado en el cielo, muy cerca de la refinería de Tula, en Hidalgo mientras sobrevuela dicha área ante las miradas atónitas de los usuarios.

Y es que tal y como indican, este avistamiento duró varios minutos en donde, según las expresiones de quienes grabaron el video para TikTok, el OVNI cambiaba de forma.

“Al salir de mi trabajo en la Nopalera, en la localidad Bomintzha, cerca de las 2:00 am logré grabar esto, unas luces encima de la Refinería de Tula De Allende, sus movimientos y la cercanía a la flama parece ser un ovni (objeto no identificado). Disculpen mi vocabulario, pero no daba crédito a lo que veía”

Usuaria de TikTok