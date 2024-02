A través de su cuenta en TikTok, un usuario aseguró que el alma de su perrito regresó a visitarlo.

Y los usuarios de TikTok están llorando porque todo quedó grabado gracias a la cámara de seguridad de su casa.

Actualmente, el video del perrito en TikTok cuenta con más de 3 millones de reproducciones y miles de comentarios.

En TikTok, la cuenta identificada como Macs -@macsgtomex- compartió un video asegurando que el alma de su perrito regresó a visitarlo.

De acuerdo con el TikTok, el usuario se dio cuenta debido a que todo quedó grabado en la cámara de seguridad.

“Que alguien me explique! Si no lo hubiera visto no lo creo, regresó a visitar”

Macs, @macsgtomex