¿Necesitas trabajo y eres swiftie? Entonces esto te puede interesar, pues se abrió la vacante de reportero de Taylor Swift.

No, no es broma, en realidad existe el trabajo de reportero de Taylor Swift; por lo menos para la gente de USA Today y The Tennessean.

Quienes necesitan a alguien que quiera cubrir todo lo relacionado a la cantante.

Dicha vacante se abrió apenas el pasado 12 de septiembre de 2023 y es resultado del fenómeno que ha sido la artista en la segunda mitad de 2023.

Sin embargo, tiene como antecedente la larga carrera de esta, que se extiende desde inicios del Siglo XXI.

De ahí que se requiera a alguien especialista en todo lo que se genera a su alrededor.

Taylor Swift (Evan Agostini/Invision/AP / Evan Agostini/Invision/AP)

¿Cuáles son los requisitos para ser reportero de Taylor Swift?

Si quieres aplicar como reportero de Taylor Swift, estos son los requisitos principales:

Carrera de comunicación, periodismo o marketing

5 años de experiencia en redacción digital

Disponibilidad de viajes internacionales

Licencia de manejo válida en Estados Unidos

Conocimiento de métricas y datos de comportamiento de audiencias

Manejar más de un idioma

Capacidad para trabajar en equipo

Claridad en comunicación escrita

Además de lo anterior, si quieres aplicar para reportero de Taylor Swift, debes de mandar lo siguiente:

Currículum de dos páginas

Video explicando por qué eres perfecto o perfecta para la vacante

8 links con ejemplos de tu trabajo

Todo esto debe de ser enviado al portal con la vacante original: https://us231.dayforcehcm.com/CandidatePortal/en-US/gannett/Posting/View/63544.

Taylor Swift hace historia en los MTV VMAs 2023 (Especial / Especial)

¿Cuánto pagan por ser reportero de Taylor Swift?

Si aún no te decides a ser reportero de Taylor Swift, tal vez el salario te convenza finalmente.

De acuerdo con la vacante, quien logre el puesto de reportero de Taylor Swift recibirá una paga de entre 369.29 y 868.51 pesos la hora.

En otras palabras, si trabajas 8 horas al día por 5 días en promedio, a la quincena te estarías llevando entre 30 mil y 70 mil pesos.

Hay que mencionar que no siempre será así, pues a veces trabajarás más de 8 horas y otras menos 4; aún así, el sueldo promedio es de unos 10 mil pesos quincenales.

No sólo eso, si no que el trabajo es remoto, aunque si tienes posibilidad de ir a las oficinas de los medios, será bien recibido.

Lamentablemente no todo es tan bueno como parece, pues la vacante para ser reportero de Taylor Swift sólo aplica para residentes en Estados Unidos.

Si vives fuera del país, tu solicitud será rechazada.

Taylor Swift en los MTV VMAs 2023 (Especial )

Con información de USA Today y The Tennessean