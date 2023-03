Imagínate ir a una entrevista de trabajo y que el entrevistador sea tu ex, pero no cualquier ex, sino aquél a quien le fuiste infiel.

Si es una situación difícil de creer, tal vez lo quieras pensar dos veces antes de hacer algo malo con alguien, pues no sabrás si en el futuro volverás a coincidir con esta persona.

Tal y como le pasó a esta mujer, quien supo lo que era el karma cuando se enteró que la entrevista del trabajo que necesitaba, iba a ser dirigida por el ex a quien engañó.

Quiere conseguir trabajo, pero el entrevistador es el ex a quien le fue infiel

La historia de la entrevista de trabajo con el ex engañado, fue compartida por una usuaria de TikTok registrada como Rylie Jouett (@ryliejouett).

Por lo que describe en el breve video, cuando tenía 19 años estaba en una relación con un chico; quien, al parecer, siempre tuvo las mejores intenciones con ella.

Incluso, lo recuerda como una persona amable.

Sin embargo, en su momento le fue infiel a su entonces pareja. Algo que de seguro no creyó que pagaría tiempo después.

Pues al parecer él sería el encargado de entrevistarla para un trabajo que ella decía necesitar desesperadamente.

Mujer va a la entrevista de trabajo con su ex y esto fue lo que pasó

En un segundo video que publicó para actualizar a sus seguidores de la situación, esta mujer contó que, efectivamente, se presentó a la entrevista de trabajo con su ex.

Por lo que cuenta, su ex le dijo que no podía entrevistarla debido a conflictos de interés, por lo que le ofreció otra entrevista pero en un lugar diferente y con otra persona.

Algo que esta mujer no entendió, pues dijo que ella pensaba que se iba a llevar la situación como “los adultos que son”.

Mujer que engañó a su ex rechaza el trabajo que necesitaba

En un tercer video, esta mujer contó el desenlace del incómodo reencuentro que tuvo con su ex en una entrevista de trabajo.

Al parecer sí la consideraron para el puesto y querían iniciar con ella una capacitación. Pero, al final a ella no le convencieron algunas cosas.

Como la ubicación del trabajo y la paga .

Además de que estaba convencida de que su ex, al ser del signo Escorpión, lo más seguro es que quisiera vengarse de ella.

Por lo que dejó pasar la oportunidad, a pesar de que en un primer video dijo necesitar del trabajo “desesperadamente”.

Por su parte, los usuarios de la red social dejaron caer una lluvia de comentarios a esta mujer. Pues la criticaron por la forma en la que estaba dando a conocer esta situación.

Algunos incluso le recomendaron bajar los videos. Pero la gran mayoría no entendía cómo fue que paso de necesitar un trabajo a decir que le daba igual al final.