El video de ‘TikTok’, difundido por ‘tatistommo05″, describe “pov: vives en un país tercermundista”, donde durante el concierto de Coldplay en CDMX un vendedor de cerveza irrumpe la grabación. Las quejas no se hicieron esperar de parte de los fans

Los fans de Coldplay, se quejaron ante el ruido que hizo el vendedor de cervezas, pues el señor iba aumentando su tono para hacerse notar.

“Chelas, Chelas, Chelas”, gritaba el vendedor. Pero los fans no hicieron esperar y sus quejas se hicieron notar en los comentarios del video, quienes expusieron su enojo por los vendedores de cerveza en los conciertos.

En los comentarios del video de ‘tatistommo05’, se pueden leer distintas quejas de los fanáticos de Coldplay, quienes compartieron situaciones similares con las que se observan en el video.

Una usuaria que asistió al concierto de Coldplay en 2016, compartió su frustración y dijo que ella ya había pasado por algo similar.

Y la dueña del video le respondió sarcásticamente “es un icono el de las chelitas”.

Sin embargo, hubo otros quienes compartieron su enojo y se quejaron en contra de los vendedores de cerveza.

“ A mi también me toco en pasillo y pareciera que provocaba satisfacción gritar chelas justo en mi escalón y la canción que no grabe ahí no grito”

Daniella VR, usuaria de TikTok